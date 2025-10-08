科技．人文聯合講座／立基生態之國土安全格局

享譽國際的北京大學建築與景觀設計學院院長俞孔堅教授，在赴巴西拍攝「海綿星球」（Sponge Planet）紀錄片時，因飛機失事而喪生，震撼華人景觀專業界，世界景觀建築界痛失英才。俞教授享年六十二歲，是在國土生態景觀空間規畫設計界，具極大社會影響力的中生代跨界專家。

俞院長在中國尚相當封閉的九十年代自哈佛歸來，即倡議以生態為基礎的國土空間規畫，必須建構於生態資源調查的科學基礎上。他勇於挑戰傳統，為了抗衡制式化的計畫經濟與棋盤式空間規畫舊習，不惜上書中央。發表與「市長們交流」之建言，且身體力行「反規畫」、反對線性思維。他以北京市都會區域為案例，擘畫三千萬人口的首都生態安全格局，據此向中央建言應有全新的區域、都會規畫思維與實踐。

他進一步倡議「海綿城市」理念，推動全球數十個都會濕地系統之建設，並以此為試點，實證「國家生存」應有一套合乎生態科學邏輯的規畫決策與治理「藝術」，他稱之為「國家生存之藝術」，此迥異於川普強調以經濟為主的生存藝術「ＭＡＧＡ」。

他的作品凸顯了景觀建築與都市規畫，實為反映各個不同規模、空間尺度的「生存藝術」，更可轉譯為今日所謂的生存韌性，或謂面對威脅時的復原修復「能力」。

包括運用生產中的稻田景觀，做為瀋陽建築大學之校園景觀設計，並與周邊農村社區融合。此與當時一味崇洋的空間規畫氛圍對比，是十足的「反社會」。其倡議之理念，實踐自都市、社區到鄉間，再到區域而至國土，並拓展為全球性「海綿星球」的大藍圖，以修復跨域跨國的流域河川、濕地、海岸與海洋為範疇。

而身為具前瞻遠見與行動力的專業學者，在當今大陸學界與專業界中卻仍是個孤鳥，他不隨波逐流，也不附和政治正確，一路走來始終如一。此外，他還將傳統中國風水以現代生態知識的面貌與ＧＩＳ科技整合，而成為一門可客觀詮釋、可理性操作的「專業學門」。

今日各國大談「國力」，均傾向有形的軍力與武力；回到傳統中國文化，真正的國力實為內在的人民素養、知識水平，及生存於茲的土地生態系統健全性，亦即俞院長所說的「國土安全格局」。它不是計畫分區的「剛性法線」，而是得以因地制宜、與時俱進的「柔性框架」。

但看今日花蓮的堰塞湖災情，以及地震、颱風、強降雨造成的洪泛災害，這些潛在的環境威脅均應以科學調查研究、透過空間資訊分析，並以棲地生態單元為基底、逐一套疊，以呈現各區域之「生態安全格局」，繼而匯聚整合成宏觀的「國土安全格局」４Ｄ圖像。此將有助於不斷更新、進而成為國土發展策訂及與民眾溝通的有效「治理工具」。準此，在國土計畫上路前，啟動全面性的「國土資源大調查」實為當務之急。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）