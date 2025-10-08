在美設科學園區 等同獻城割地

由台灣與美國共同合作開發高科技產業聚落的「台灣模式」，或說在美國設置「科學園區」，這豈只是太阿倒持，甚至可說是獻城、割地式的自殘！

台灣與美國磋商關稅，主責談判的行政院副院長鄭麗君日前說明擴大對美投資方案，談話的重點是：台灣提出有別日韓歐盟方案的「台灣模式」，由台美共同合作開發產業聚落。鄭麗君還強調，擴大對美投資「不是台灣供應鏈移轉」，而是「延伸與擴展」。

經濟部長龔明鑫則說：科學園區發展模式是台灣產業群聚的典範，樂於把成功經驗分給有興趣的友邦。如同矽谷很成功，大家想複製矽谷，但也沒有聽說矽谷因此被掏空。

從鄭麗君與龔明鑫的發言可以了解，「台灣模式」應該是「科學園區」的一種新說辭。不過，令人困惑的是：在美國設置科學園區，台灣數千億資金、科技人才、技術等，都將移轉到美國，在美國落地生根，開枝散葉之後，勢將成為台灣強有力的競爭對手。然則，不但目下的「孤行獨市」不再，「護國神山」也沒了。如此情境，豈只是獻城、割地？

台灣一旦在美國設科學園區，園區成為美國的禁臠，竟然有「台灣國力延伸」令人匪夷所思的說辭。還有「幫美國建立人工智慧優勢地位」，意即「壯大競爭對手」。如此景況卻說「符合台灣利益」，不知是哪門子邏輯？至於「矽谷不曾被掏空」的論述也異於常識，試看，一個晶片嚴格管控的地方，技術可能外移？

在美國設科學園區的一些闡述，莫非不過是官員獻城、割地，愚民的一套修辭罷了？