和平之鑰就在民進黨自己手裡

聯合報／ 劉宗夏／金融分析者（台北市）
賴清德總統日前接受美國廣播節目專訪。圖／總統府提供
賴總統，和平的鑰匙在你自己手裡。

賴清德在接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪時表示：「如果川普能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主」。看到這篇報導，突然覺得人真的往往當局者迷！其實賴總統不知道，他根本不需要川普，他自己就可以是和平的締造者。

中共的確常對台灣文攻武嚇，但其實民進黨政府也要負部分責任，因為一個巴掌拍不響，民進黨近十年執政以來，為何會使台海情勢緊繃、屢被外媒稱是地表最危險區域之一，而且台灣的海空域空間還不斷被壓縮？說穿了，就是因為民進黨不遵守中華民國憲法。

過去民進黨在野的時候，常誇張指責國民黨政府賣台，貶低台灣的國際地位；且刻意誤導台灣人，好像這一切都是中華民國的一中憲法害的。所以在民進黨執政後，不意外的幾乎完全不遵守一中憲法，但有讓台灣更有國際空間嗎？

民進黨在野的時候給台灣人一種假象，好像他們執政就可以用「台灣」的名義參與各種國際組織，事實證明根本做不到！而且現在看來，忽視中華民國憲法只會給台灣帶來更多麻煩。近年來，中共在許多國際重要組織占有領導位置，對台灣打壓也更用力；而解放軍三天兩頭的環台軍演、以實際行動讓台海中線消失，讓國軍守護台海更疲於奔命。

其實，若民進黨政府能明確遵守中華民國憲法這部，可以更不卑不亢地面對中共；在憲法的一中框架裡，中共較難找到理由對台灣文攻武嚇，不像現在能「光明正大」利用民進黨搞「台獨」當理由。民進黨常為獲取自己而非全體台灣人民的利益，讓台灣的國際空間更被壓縮，卻又巧妙地操作成是中共打壓，販賣「芒果乾」，以獲取政治利益。

遵守中華民國的憲法能夠保台灣平安，並不是因為怕中共的威脅，而是我們國家本質就是如此。民進黨因為自己的政治信仰，破壞國家的憲法精神，給台灣造成麻煩；台海的麻煩製造者並不是只有中共，民進黨自己也有很大責任。

如果賴總統願意照著中華民國憲法來處理兩岸關係，可能連中共都傻眼，他們可能更難找理由跟藉口打壓台灣。台海和平沒有那麼難，但是要賴清德跟民進黨放棄台獨信仰，可能比登天還難。

和平的鑰匙一直都在民進黨的手裡，問題是他們會想要去開這個門嗎？

民進黨 中共 台海 川普 台獨 賴清德 解放軍 習近平

