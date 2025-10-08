輝達投資案僵局 政客踢皮球 耽誤台未來

輝達在台灣興建總部案僵局持續，不免讓人擔憂：前總統蔡英文跨盡部門之力邀請來台投資的輝達，在總統賴清德的不夠用心，以及台北市長蔣萬安的不夠膽識下，是否功虧一簣。目前傳北市府傾向說服輝達放棄原案，改接受北士科Ｔ12方案，雙方將再協商。

這項跨國級的重大投資案如果失敗，對台灣的國際工商信譽評等無異一大重挫。賴政府別還沉迷在對美輸出科學園區的虛幻中，回神好好搞好台灣的產業發展吧！政務官及民眾的憂心，賴總統感受到了嗎？

輝達正在進行的對北士科投資一案，原計畫是在上海、東京和台灣擇一挑選。蔡英文在總統任內聽到後，除主動召見創辦人黃仁勳外，並立即特派時任經濟部長王美花飛美洽談，事後並由國發會、經濟部和財政部等組成跨部門小組，緊密對接，蔡總統並親自裁定黃仁勳關切的人才培訓和貿易稅務等優惠政策。

然而，現在的台灣政壇卻生病了！天災吵，人禍也吵，中央和地方更是互推責任。「財富理應被國家視為首要資源。它維持國家的生命和運作，也使政府能夠履行最基本的功能。」美國故財政部長漢彌爾頓說的這句話，賴總統要聽得到、蔣市長也要能聽得懂，別事事都是政治鬥爭的腦袋及鼠目寸光的眼界。此番輝達卡關、民意關注，北市府與新光人壽僵局難解，北市府表示內政部有協助；跨國投資、攸關未來，需中央與地方團結，各種算計與政治口水均可休矣。

「對國家有利的，就會對通用汽車公司有利，反之亦然。」美國故商業部長威爾遜說的話套在中華民國、台灣和輝達之上應無任何違和之處。

從大處著眼、公益著力，政府作為就能找到有為有守的導向。針對輝達興建總部案陷入僵局，賴總統、卓院長和經濟部長都不應該沉默不語，同時，台北市府也不能糾結在各種無謂的細節泥淖。若借言柯前市長的潛在司法問題，怕東怕西、躊躇不前，那豈不是蔣萬安當市長的笑話？

在剛過去的中秋假期，也許蔡政府的退休政務官有聊到此話題，企業家們也在談假期後賴政府和北市府會怎麼做。輝達與北市府協商後續有待觀察，期望中央與地方能夠協力，別耽誤了台灣的未來。