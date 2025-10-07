經濟即安全 台灣應學習高市早苗安保戰略

日本政壇即將迎來新時代，高市早苗當選自民黨黨魁，預計出任日本首位女性首相。外界矚目的焦點不只是她的歷史性地位，而是她過去在經濟安保大臣任內推動的政策，是否將全面升格為日本國家戰略。她的政策方向，涵蓋產業、能源、技術乃至外交，對台灣而言既是參考更是警惕。若未能及早學習與因應，台灣可能在亞洲區域競爭中落於下風。

高市早苗的經濟安保觀點，核心是「經濟即安全」。她主張「危機管理型投資」，把半導體、能源、醫療、糧食等產業視為國安範疇，透過長期補助、採購保證與稅收優惠，確保日本在危機時不會陷入依賴。她推動通過「經濟安全保障推進法」，建立對關鍵技術保護、供應鏈風險監管，及對核心基礎設施的防護。

高市早苗力促對外資投資更嚴格審查，避免敏感性產業落入外國資本掌控；並支持加強技術出口管制，特別是在半導體製造設備上與美國協調步伐，針對中國設下限制。她主張日美應建立更緊密的技術同盟，確保在人工智慧、半導體、資訊安全等領域維持領先。在對中政策上堅持嚴防技術外流，甚至主張不排除在必要時限制日本企業對中國的投資合作。這些立場，構成了她偏保守的「親美抗中」經濟安保色彩。

相比之下，台灣雖然在半導體產業具有優勢，卻缺乏一套制度化的戰略產業投資思維與機制。能源轉型、醫療防災、資訊安全等關鍵領域，完全仰賴市場機制，缺乏國安思維的長期支撐；外資審查也流於形式，偏重投資額度，卻忽視對技術與資料安全的評估。至於技術管制，台灣多半是被動配合美日規範，缺乏自主標準與法制，若被盟友視為漏洞，將不利於台灣在供應鏈中的可信度。這些缺失，都是民進黨政府需要面對的政策短板。

因此，台灣應可以從高市早苗的經驗中得到啟示，至少有三項行動不可迴避：第一，建立「戰略產業投資基金」，不僅要支持半導體，也要涵蓋能源、醫療、資安等領域，以長期投資確保供應鏈韌性。第二，全面強化外資審查制度，擬訂完整的自主性技術安全審議標準，便於針對敏感技術與數據進行客觀性評估，避免受他國影響而被動損失。更重要的是，政府應投資與強化經濟智庫，長期投入研究日本、中國大陸、韓國、印度、越南等主要競合國家之產業政策與動態，提供決策參考以避免資訊不足導致誤判。

預期高市早苗上任後，日本勢必加速推動經濟安保戰略，並在日美技術同盟與防範中國大陸之間展現更鮮明的立場。

台灣若只停留在貿易損失的臨時補助與口號，恐在國際競爭中失去優勢。政府必須從日本的政策與制度設計中學習，補足外資審查、技術管制與長期投資智庫研究資源的缺口，才能避免台灣在國際供應鏈重組的浪潮中被邊緣化。經濟安全是當代國家安全的核心，這不只是日本的選擇，更是台灣必須立即面對的課題。