聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗勝出 日本政治座標持續右傾

聯合報／ 松平德仁／神奈川大學法學部教授（日本橫濱）
高市早苗當選自民黨新任黨魁，可望成為日本新首相。美聯社
高市早苗當選自民黨新任黨魁，可望成為日本新首相。美聯社

高市早苗自民黨總裁選中勝出，這不只是黨內權力消長的結果，更象徵日本政治版圖的移動。她的崛起有三個關鍵要素，可能正如政治學者中野晃一所說，預示著日本政治「座標軸的持續右移」。

日本政治向來由報紙與電視等主流媒體掌握輿論主導權，然而去年七月的東京都知事選舉打破了這一傳統；空降參選的石丸伸二，靠社群媒體掀起旋風，而最大在野黨推出的蓮舫，則在網路謾罵與假訊息攻擊下意外名列第三，此後網路輿論與實際投票的連動性被正式確認。

這次自民黨總裁選舉亦復如此，傳統政治新聞主流仍預測小泉勝出，但只要觀察YouTube、TikTok的聲量與互動數據，就能清楚看出高市的網路優勢，這種優勢最終反映在黨員與黨友票上。

安倍晉三遇刺後，日本網路右翼失去了精神支柱，逐漸將情感投射到安倍的「好友」川普身上。這些人透過社交媒體與美國的ＭＡＧＡ支持者產生連結。

去年美國總統選舉期間，川普大力攻擊民主黨的ＤＥＩ與性別平等政策，並散播移民和「深層政府」的陰謀論；這些話語被完整移植到日本右派的網路生態中，也能在韓國尹錫悅前總統的反中右派支持圈中見到相似現象。但與韓國不同，日本缺乏具有動員力的基督教保守派；日本基督徒僅占總人口不到百分之一，因此ＭＡＧＡ的宗教保守主義在日本難以複製。其在地化的結果，是一種基於我族意識的排他論，亦即所謂「日本人優先」。

缺乏宗教掩護的「日本人優先」，其實是一種赤裸裸的「部族主義」；以日本人的潛規則─馬克斯・韋伯所說的「族群內在道德」看世界。對照日本經濟的衰退、對不友好的中國之軍事崛起感到恐懼與厭惡，並期待能與美國組成反中聯盟。這樣的「氣氛右翼」，並非政策信念的產物，而是身分焦慮的出口。

高市的勝利離不開派閥政治的支撐，在決選階段，麻生太郎的支持成為關鍵。麻生出身於日本最高層的政治貴族網路，他的外高祖父是維新三傑之一的大久保利通、外曾祖父牧野伸顯曾任內大臣，是昭和天皇倚重的「重臣」之一；外祖父吉田茂歷任外相、首相，是戰後日本體制的奠基者；姊姊信子更嫁入皇室，成為三笠宮寬仁親王妃。他本人畢業於皇族與舊華族子弟就讀的學習院大學，其派系成員多為東京大學法學部出身的官僚精英。

麻生最大的爭議，是曾在黨內會議上以歧視性言論，提及實力派野中廣務出身於近代以前的賤民階級（即所謂的部落），聲稱這樣的人不適合擔任首相，此事引發野中當面質問且激烈憤怒。相形之下，高市出身中產階層，既非世襲，也非舊帝國大學或官僚出身；她從松下政經塾起步，是「努力型」政治家的典型。

值得注意的是，二○二一年安倍讓高市首次參加自民黨總裁選舉時，並非真心支持她勝出，而是把她當作「咬犬」。這原是鬥犬比賽的詞彙，後來引申為在格鬥技或政治鬥爭中，用以襯托主角的「陪打者」或「墊腳石」角色。安倍當時藉由推出高市，意在逼時任首相的菅義偉下台。彼時安倍仍盤算第三度重返首相大位，而高市沒有派系，對他而言並不存在接班人威脅的問題。

麻生在去年的決選中支持高市也未必出於真心，可能只是順應政治右轉的潮流。麻生一向自視甚高，有濃厚的世襲意識與貴族優越感；麻生或許並不評價高市的政治能力，僅是把她視為最能代表「日本版ＭＡＧＡ」的政治資產。

高市早苗 首相 安倍晉三 自民黨 麻生太郎

延伸閱讀

中國學者齊唱衰高市早苗：任期不會長 1年很難說

高市早苗可望任日相 駐日代表李逸洋：台日關係愈來愈好

任日相能有1年？中學者普遍看衰高市「當不久」

日本「高市經濟學」股市利多 支持寬鬆財政與貨幣政策

相關新聞

經濟即安全 台灣應學習高市早苗安保戰略

日本政壇即將迎來新時代，高市早苗當選自民黨黨魁，預計出任日本首位女性首相。外界矚目的焦點不只是她的歷史性地位，而是她過去...

高市早苗勝出 日本政治座標持續右傾

高市早苗在自民黨總裁選中勝出，這不只是黨內權力消長的結果，更象徵日本政治版圖的移動。她的崛起有三個關鍵要素，可能正如政治...

科技．人文聯合講座／橫衝直撞的網路公審與起底

近日在社群媒體流傳的「捷運飛腿事件」影音，引發網友熱議及肉搜，其同溫激化的數位評論，以及同仇敵愾的網路起底，著實令人感到...

治安不是警察的獨角戲

警政署最新公布的上半年「治安滿意度調查」，再度呈現一個耐人尋味的現象：民眾對住家附近治安的滿意度高達九成，對所屬縣市也有...

股市榮景 猶如華袍長蝨

台股屢創新高，表現亮眼，在執政黨眼裡經濟似乎一片大好，繁華盛世。然而現實卻非如此，股市榮景因仰賴科技業推升，「護國神山」...

民間韌性非政府卸責藉口

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流災情慘重，街道泥濘、家園盡毀。連日來，來自全台的「鏟子超人」們帶著鏟子、水桶奔赴災區，協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。