股市榮景 猶如華袍長蝨

台股屢創新高，表現亮眼，在執政黨眼裡經濟似乎一片大好，繁華盛世。然而現實卻非如此，股市榮景因仰賴科技業推升，「護國神山」撐起亮麗數字，但一個社會的繁榮不是只靠半導體和ＡＩ產業，還有衣食住行各方面的均衡發展。除去科技業，許多傳統產業、製造業正淪為「慘」業；工廠歇業，失業和無薪假人數節節攀高。

股市開紅盤，有人歡呼慶賀，更多人卻無感，連三餐都顧不了，遑論買股票。路邊賣蔥抓餅的老闆娘無感、擺小菜攤維生的單親媽媽無感、失業者無感、做資源回收的無家者更是無感。當台股創新高，經濟成長只有少數人獲益卻沒有惠及全民，只會加劇社會兩極化，加深底層的剝奪感。

股市榮景，猶如張愛玲筆下「一襲華美的袍，長滿了蝨子」；脫掉這層風光的外衣，內裡千瘡百孔，充滿煩惱、痛苦、不公和黑暗。執政黨不能被表面的繁華蒙蔽了，更應看到角落邊那些在烈日下的淚水與掙扎。

來台卅年的陸配朋友從事清潔打掃工作，因有暈眩宿疾，幾次在打掃中暈倒，醒來後仍得繼續工作。她曾打算辭職，但每每在家人面前提起，先生都沉默以對。她說也不能怪家人不體貼，先生也很努力工作且省吃儉用，但是房貸還沒還清，單靠先生的薪水，還不夠養家。每每想起北漂當汽車修理學徒的孩子還窩在狹窄酷熱的鐵皮屋裡，她就覺得心疼，不想給孩子增加負擔，只能硬撐著身體繼續工作。

巷口有家資源回收場，老闆娘和她年輕的女兒沒日沒夜地做，全年無休也只能溫飽而已。我稱讚她女兒勤勞不怕苦，老闆娘卻說，事實上外面也找不到更好的工作。

每天早上，我會準備一些水果讓小女兒帶去公司，那天她讓我多切一份芭樂說要分給同事，說那個同事是個可憐的孩子。我問怎麼了？女兒回說，因為債留子孫呀！真悲哀。

那位同事是年長女兒一歲的男孩，和老闆是親戚關係，不過早已疏遠了。因單親的媽媽積欠老闆債務無力償還，便和老闆達成協議，讓兒子來他公司上班，再從每個月的薪水扣除一部分償還債務。懂事的孩子一口答應、沒有怨言，小小年紀就得為家裡承擔負債，讓人心酸。

薪資低、物價持續上漲，去一趟菜市場或超市，發現錢愈來愈薄。每逢颱風過後就無法實現「青菜自由」，地瓜葉一斤四十五元、小黃瓜一斤八十元，番茄也是「貴森森」，常去的家庭美容院也預告要漲價了，電價、房租都漲。每次在樓梯間遇到買菜回來的鄰居，她都哀號物價怎麼會貴成這樣？真不知如何維持家庭基本開銷。

住家對面有一些矮房子，住了不少底層人們，一些上了年紀的單身男人，他們靠打零工或政府補助生活。就怕無薪假或失業潮來襲，日常開銷變貴；還好社區設有愛心冰箱，也有善心人士提供免費便當，或可幫助他們暫時應付困難的生計。

當多數人還在煩惱著下一餐，看似亮麗的數字就毫無意義！那是璀璨的煙花，照不亮陰暗的角落，更掩蓋不住底層人口的辛酸。

政府不該因股市大漲而沾沾自喜，需要關心的是民生、房價、物價、薪資與生活壓力。真正的「繁華」是民眾不需再為三餐奔波、是買得起房、是敢婚敢生、是看得見努力過後的生活有了希望。