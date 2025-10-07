民間韌性非政府卸責藉口

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流災情慘重，街道泥濘、家園盡毀。連日來，來自全台的「鏟子超人」們帶著鏟子、水桶奔赴災區，協助清淤、搬運、重整家園，讓人再度想起那句「台灣最美的風景是人」。這些畫面令人動容，也再次印證台灣社會的善意與凝聚力。經過數日努力後，災區已漸漸復原，也讓民眾得以反思救災整體的制度面問題。

在鏟子超人奮戰的同時，災區曾出現多頭馬車亂象。中央、地方一度缺乏統一指揮，伴隨基層人員無所適從，都影響了救災的進度，這些細節反映出台灣災害治理在權責畫分上的盲點；救災除了即時的行動力，最需要清楚的指揮鏈。

其次，救災需要專業且有效率的團隊，政府理應在其中扮演主導角色，例如設立志工分配中心、物資調度平台，並確保人力安全，讓民間力量能發揮最大效益。《史記》記載，漢文帝曾問丞相陳平一個關於判案與錢糧的問題，陳平回：「陛下即問決獄，責廷尉；問錢穀，責治粟內史。」這段對話揭示了治理的根本–授權專責、各司其職。今日政府面對大型天災，更應以此為鑑，展現專業統籌能力。

在昨天中秋佳節、象徵團圓的節日裡，許多災民仍身處泥濘中。雖然總統要求在中秋前完成清淤，行政院長也喊出「十四天內恢復正常生活」的目標，然而災民最期待的，並非行政單位的時程表，而是實際的重建進展。月圓之夜，當家家戶戶仰望明月時，花蓮的夜色卻被探照燈映亮，那是一群鏟子超人仍在鏟泥、搬砂的光影。這份民間的良善與堅韌，確實是台灣的韌性所在，但也不該成為政府卸責的藉口。

民間力量雖熱情可貴，卻終究分散。捐款與人力固然重要，但畢竟民眾並非專業救災人員，要帶來長遠改變，仍須仰賴政府的制度設計與長期規畫。此時尤其需要編列相關預算、跨黨派合作，並納入水利、地質、都市規畫等專業人員投入。唯有專業決策取代政治算計，家園重建的成果才能永續，不再年年重演「天災變人禍」的循環。

鏟子超人們的身影，讓人看到台灣社會的良善底色，但社會韌性不能永遠建立在民眾的熱血之上。真正的韌性必須立基於制度的穩定與政府的責任，畢竟我們不能每次都靠民眾自發去挽救體制的失靈。中秋的明月終會再圓，家園也終將重建；但唯有建立起災害治理的長效機制，鏟子超人的精神才不會只有在災難後短暫閃光。以制度為本才可長久照亮台灣前行的路。