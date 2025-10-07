治安不是警察的獨角戲

警政署最新公布的上半年「治安滿意度調查」，再度呈現一個耐人尋味的現象：民眾對住家附近治安的滿意度高達九成，對所屬縣市也有八成以上；但一問到「全國治安」滿意度卻立刻腰斬，只剩五成一。換句話說，大家都覺得「自己家門口很安全」，整個台灣卻「很危險」。

這種矛盾的結果，或許反映了現代社會安全感的兩難。一方面，台灣社會在國際安全評比中名列前茅，Numbeo網站二○二五年全球治安排名，台灣高居第四；另一方面，媒體與網路上每天都充斥詐騙、命案與社會亂象，讓「治安惡化」成為全民的共同焦慮。於是，我們擁有「全球稱羨」的安全環境，卻活在焦慮的日常氛圍中。

民眾對「全國治安」的不安，往往並非源自親身經驗，而是透過媒體與社群形成的印象。幾起重大刑案、一宗社會悲劇，足以在公眾記憶中烙下長久陰影。

去年治安滿意度跌至谷底，就是因為前一年陸續發生多起轟動社會的案件；即使警方迅速偵破、犯罪率下降，民眾的不安仍舊持續。「印象型治安」的問題並非對數據的反應，而是對政府治理信任的投射。

當社會對司法、政治、經濟景氣、交通事故等議題累積不滿情緒，治安滿意度往往首當其衝；「治安不好」有時並非犯罪真的多了，而是民眾對公權力沒信心。

雖然警政署強調「打詐成果顯著」，假投資詐騙件數與財損金額，比去年高峰下降五成，然而民眾仍不滿意，原因其實很簡單，因為被騙的錢拿不回來。跨境詐騙金流瞬息轉移，司法互助的效率卻很有限，導致許多受害者即使報案成功，也只能接受「破案不等於追回」的結果。

這種落差使得「打詐」在民眾眼中形同治安的黑洞，政府看似努力卻難以讓人民有感，治安滿意度自然回不來。

然而更值得省思的是，我們似乎已習慣把「治安」等同於「警政」。治安不好就先怪警察，治安滿意度下滑就要警察背鍋。但「治安」在字面上，其實意指廣義的公共安全事務，涉及犯罪防治、司法公正、人民守法意識、教育環境、媒體生態等。警察當然是維護治安的主要力量，但若法院判決輕縱、詐騙金流缺乏金融監理、學校忽略法治教育、媒體渲染暴力新聞，那縱使警察努力也終究是孤軍作戰。要求警察為治安觀感全面負責，就像要求消防人員主動解決縱火與人心浮動的問題一樣，顯然不合理。

然而治安的信任並非來自一次巡邏或一次破案，當司法判決缺乏公信力、行政作為遲緩、跨部會防詐仍在「開會階段」，民眾自然難以相信公權力能保護他們。

因此政府若真要改善「全國治安觀感」，恐不能停留在警政單位強化勤務的層次，而必須從制度信任著手。治安不僅是警察的工作成績，更是公共治理的信任指數。民眾主觀上對治安感到不安，是治理信任的赤字和警訊，「治安」不能只是口號宣示的表演。

真正的治安良好，不只是「沒出事」，而是民眾相信公權力能在自己有事的時候保護自己。若只是由警察孤軍奮戰，卻不修補整體治安的裂縫，那麼即便台灣繼續高居「全球第四安全」，安全感在民眾心中卻仍舊是個負數。