兩岸關係急速下滑 雙城論壇彌足珍貴

就在我外交部長林佳龍剛訪問完義大利羅馬後，大陸外長王毅也將於本月七日訪問義大利；此外，日本自民黨總裁選舉，由立場親台的高市早苗當選，若其之後順利出任首相，會如何影響兩岸走向，各界都已開始關注。

這些兩岸較勁與可能影響兩岸關係的話題，不禁令人回想起日前雙城論壇的延期，畢竟兩岸還能維持官方來往，即便只是地方層級，在當前的兩岸關係下誠屬不易。事實上，論壇的舉辦或延遲、規模大小、是否簽署合作備忘錄，皆可能遭解讀為兩岸關係的「政治信號」。若順利舉行，將被視為彼此仍有意維持交流，彰顯兩岸關係有緩和跡象；若被迫暫緩、縮小規模，或會被視為兩岸有冷卻、下降或對抗可能。

過去，蔡英文總統尚提出九二歷史事實、九二會談精神及九二共同認知，作為重啟兩岸對話的替代方案；且時任陸委會主委邱太三稱兩岸應健康交流、促進理解、累積互信，前外交部長李大維提出兩岸關係不是外交關係，皆主張維護現狀。

但賴清德總統主政後，則強調兩岸互不隸屬、不承認九二共識，甚至界定大陸為最大境外敵對勢力；陸委會副主委梁文傑還宣稱兩岸關係是兩國關係，與主委邱垂正的「兩岸關係就是兩岸關係」不同調；大陸當局對台則採取極限施壓策略，兩岸關係持續呈現螺旋敵意狀態。

在這樣的情況下，雙城論壇的存在就有其意義。首先是兩岸城市治理與技術升級需求契機。當全球邁向智慧城市、數位治理與ＡＩ融入公共服務的時代，地方政府間已產生城市治理技術與實踐交流強烈需求。論壇本身聚焦在循環經濟、環保等永續發展、數位技術轉型等層面，為非敏感議題。這些具實務價值的民生議題，兩岸城市應有合作空間需要。

其次，兩岸官方交流僅存少有平台機制。當交流層級下降及規模縮減時，雙城論壇作為少數碩果僅存交流平台，除非兩岸當局當真要完全脫鉤斷鏈；否則這一平台機制，仍具有象徵性及指標性意義，也符合大陸兩岸融合途徑加強兩岸城市及社會交流理念。

再者，論壇續辦凸顯兩岸務實合作理念與從局部突破敵對關係。兩岸當局從各自發展最現代化城市作為城市交流模式，此「局部性突破」逐漸累積互信與成果，利於未來兩岸局勢若緩和，可作為擴大交流之經驗借鏡。

當兩岸高層或官方層級對話受阻時，論壇能提供雙方持續對話、維繫互信與溝通的管道。若雙城論壇能正常運作，可避免兩岸完全斷線或惡性對抗。在兩岸關係正處艱難時，兩岸更要交流及對話，此恰恰凸顯論壇彌足珍貴。