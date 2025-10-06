聽新聞
黑心腸流竄 政府把關失靈

聯合報／ 張重玖／軍退（高雄市）

中秋賞月烤肉處處聞香，疑病斃豬腸浸泡雙氧水漂白竄流市面，就連名店阿宗麵線也中鏢。民眾莫不期盼政府查明，好讓中秋闔家團聚，月圓人圓安康幸福。

黑心腸闖入有名的大腸麵線，那麼全省經營古早味的大腸豬血湯、滷味、中秋烤肉的串串燒、熱炒等店家恐怕也難以避免。黑心腸出現數千公斤，可見即便罰則再多，黑心錢終能使鬼推磨；而政府的食安管理，又被黑心擊出一記重拳。

蔡英文政府上台後推出的食安五環（源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任、全民監督食安）已執行多年，但利益薰心的黑心業者，總有辦法鑽出漏洞，吃定政府查緝能力有限，對病斃豬追蹤困難，跨部會溝通協調不易，源頭管理不到位，故食安問題不斷，人民檢舉成了應付，風頭過後又死灰復燃。

秋節黑心腸帶來食安問題，民眾人心惶惶深怕自己成受害者。政府嚴格把關失靈，顯然食安管理系統出現罅隙，必須設法逆向追蹤，找出源頭整治改善，方能讓民眾吃得安心。

