整頓醫美亂象 「管麻醉」是關鍵

台灣醫美市場方興未艾，但意外事件卻層出不窮。從抽脂、拉皮到舒眠整形，麻醉過量、術後感染或血管阻塞奪命的案例時有所聞。當追求「變美」成為高風險的冒險，社會不得不重新思考醫療安全出了什麼問題。

衛福部部長石崇良近日宣布，醫師必須完成ＰＧＹ１與ＰＧＹ２訓練並取得執照後，方能從事醫美；若執行手術型醫美，更須具「大外科」專科資格。這項政策主要針對未進醫院、不經專科訓練即投入醫美行業的「直美醫師」。多數醫師支持這項改革，認為醫美是醫療行為，不應由臨床經驗不足者操作。

然而，ＰＧＹ訓練著重內外科基礎與急救，並未涵蓋玻尿酸誤打血管、雷射灼傷或鎮靜過量等醫美特有風險。對於手術型醫美，更應明確界定專科範圍：雙眼皮與眼袋應由眼科或整形外科操作；隆鼻由耳鼻喉或整形外科執行；隆乳與乳房重建屬整形或乳房外科；削骨與顴骨內推應由口腔顎面或整形外科負責；抽脂與拉皮則應由整形或一般外科施行。凡涉及切開與麻醉的手術，依法應限具大外科或相關次專科執照者操作。

真正奪命的關鍵在於「麻醉」。舒眠鎮靜藥屬麻醉管制藥品，稍有劑量誤差就可能導致呼吸停止。許多診所並無麻醉專科醫師在場，只由一般醫師或護理師操作鎮靜，設備簡陋，一旦出狀況難以即時搶救。即使完成ＰＧＹ２訓練，也難以處理突發的呼吸驟停。

要防止悲劇重演，政府應強制麻醉專科醫師在場，並設立明確罰則。凡施行鎮靜或手術卻無麻醉醫師者，應勒令停業、公布違規名單並重罰。罰得重，業者才會守法；罰得輕，只會繼續拿病人的安全冒險。

石崇良部長的改革方向正確，也獲醫界肯定。但ＰＧＹ２與大外科門檻只是起點。唯有麻醉專業確實進場、罰則落實，醫美亂象才可能真正終結。