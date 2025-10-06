聽新聞
過中秋節 不一定要烤肉

聯合報／ 鄧鴻源／大學教授（新北市）

中秋佳節「一家烤肉萬家香」的景象，曾是台灣獨有的過節回憶，然而，許多人感覺到，近年來街頭巷尾的烤肉香氣似乎越來越淡？「中秋節就是要烤肉」的傳統，似乎正在悄悄改變。

綜合網友意見，戶外烤肉退燒的最主要原因，就是氣候變遷下的高溫，許多人表示：「以前小時候外面還很涼，現在根本是在烤箱裡面烤肉，誰要烤啊？」「說真的就是太熱了，烤沒多久就想回客廳吹冷氣」。

這樣也好，免得大家在大熱天烤肉烤得空氣充滿濃煙，汙染空氣，對大家肺部不好，也失過中秋節的意義。

平心而論，中秋節是一個象徵團圓與豐收的傳統節日，過節的方式有很多種，可以選擇遵循傳統習俗，也可以加入現代的慶祝方式。總之，最好的過節方式就是與您重視的人一起度過，共同創造美好、難忘的回憶，而非只是烤肉吃吃喝喝而已。

