聽新聞
0:00 / 0:00

AI時代 找回中秋人情溫度

聯合報／ 趙捷昇／大學助理教授（桃園市）

中秋節是屬於月亮與團圓的時刻。然而，愈來愈多人低頭滑手機配烤肉，用ＡＩ濾鏡生成月景、用ＡＩ寫祝福、看社群媒體的虛擬煙火取代真實團聚，節日的情感被科技稀釋成演算法中的一串數據。祝福的話變成ＡＩ模板，我們的真誠是否也被取代了？「抬頭望月」變成「低頭看螢幕」，這樣的中秋還有多少人情溫度？

還好，中秋仍維繫著某種真實的節日感；無論是返鄉的車潮、月台上擁抱的親人，還是年輕人烤肉的煙霧與笑聲，都提醒我們依舊渴望接觸與陪伴。即使ＡＩ能模擬月光，也模擬不出那股炭火的熱度與人群的氣味。這些真實的相聚，讓節日不至於完全被虛擬世界吞沒。

ＡＩ確實能保存文化，它能掃描古籍、修復影像、重建遺址，讓記憶得以延續，然而它記錄的是形式，不是情感。它能模仿詩句，卻不懂何謂思念；能生成畫面，卻沒有人文靈魂。中秋節的意義不僅在月餅與祝詞，而在於那份「共賞一輪月」的連結感。

但科技並非詛咒，善用ＡＩ也能成為文化的守護者。它能創造語音，幫助失語者說出祝福；能用影像重現家鄉，讓被時間掩埋的故事重生。問題從來不是ＡＩ能做到什麼，而是我們希望ＡＩ成為什麼；科技的方向，仍掌握在人類手中。電影導演卡麥隆說過，未來不是命中注定，而是我們自己創造的；這句話同樣適用於ＡＩ時代。當我們慶中秋、仰望那輪明月時不妨想想，科技帶來的光，是溫暖的明月光，還是掩蓋情感的目眩霓虹？

真正值得警惕的，不是ＡＩ取代人類，而是ＡＩ取代了我們的「感受」。ＡＩ可以生成完美的月亮，卻照不亮人心；願這個被科技包圍的中秋夜，我們仍願意關掉螢光幕、抬頭望月，記得那份最原始的人情溫度。「但願人長久，千里共嬋娟」，蘇軾〈水調歌頭〉的月亮之情橫跨千古，ＡＩ永不可及。

中秋節 AI

延伸閱讀

華南永昌證中秋送關懷 健身、防詐、公益三合一

TPVL／中秋節主場迎敵 伊斯特啦啦隊旗袍登場

想找兒烤肉⋯失智翁中秋夜外出迷途 民眾暖報警助團圓

影／五味雜陳中秋！住60年家被毀 災民謝鏟子超人：明年一起喝酒烤肉

相關新聞

兩岸關係急速下滑 雙城論壇彌足珍貴

就在我外交部長林佳龍剛訪問完義大利羅馬後，大陸外長王毅也將於本月七日訪問義大利；此外，日本自民黨總裁選舉，由立場親台的高...

「雌雄一體」的高市早苗

本月四日，日本自民黨總裁選舉由右派的高市早苗勝出。對於明瞭自民黨左右分布的讀者而言，對選舉結果應不會有太大的錯愕。學問上...

黑心腸流竄 政府把關失靈

中秋賞月烤肉處處聞香，疑病斃豬腸浸泡雙氧水漂白竄流市面，就連名店阿宗麵線也中鏢。民眾莫不期盼政府查明，好讓中秋闔家團聚，...

整頓醫美亂象 「管麻醉」是關鍵

台灣醫美市場方興未艾，但意外事件卻層出不窮。從抽脂、拉皮到舒眠整形，麻醉過量、術後感染或血管阻塞奪命的案例時有所聞。當追...

藥價改革 差額負擔才能雙贏

近年來藥品短缺的問題浮上檯面，如何在推動藥價改革同時，仍確保藥品供應鏈的穩定及韌性，將是台灣未來的重要課題。「藥品差額負...

秋高氣爽懷恩日

中秋的節氣向人間報到，原本是個返鄉團圓的溫馨節日，但由於長居澎湖的父母親已逝多年，如今中秋節是我與先生、兒子們的相聚時光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。