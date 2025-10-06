AI時代 找回中秋人情溫度

中秋節是屬於月亮與團圓的時刻。然而，愈來愈多人低頭滑手機配烤肉，用ＡＩ濾鏡生成月景、用ＡＩ寫祝福、看社群媒體的虛擬煙火取代真實團聚，節日的情感被科技稀釋成演算法中的一串數據。祝福的話變成ＡＩ模板，我們的真誠是否也被取代了？「抬頭望月」變成「低頭看螢幕」，這樣的中秋還有多少人情溫度？

還好，中秋仍維繫著某種真實的節日感；無論是返鄉的車潮、月台上擁抱的親人，還是年輕人烤肉的煙霧與笑聲，都提醒我們依舊渴望接觸與陪伴。即使ＡＩ能模擬月光，也模擬不出那股炭火的熱度與人群的氣味。這些真實的相聚，讓節日不至於完全被虛擬世界吞沒。

ＡＩ確實能保存文化，它能掃描古籍、修復影像、重建遺址，讓記憶得以延續，然而它記錄的是形式，不是情感。它能模仿詩句，卻不懂何謂思念；能生成畫面，卻沒有人文靈魂。中秋節的意義不僅在月餅與祝詞，而在於那份「共賞一輪月」的連結感。

但科技並非詛咒，善用ＡＩ也能成為文化的守護者。它能創造語音，幫助失語者說出祝福；能用影像重現家鄉，讓被時間掩埋的故事重生。問題從來不是ＡＩ能做到什麼，而是我們希望ＡＩ成為什麼；科技的方向，仍掌握在人類手中。電影導演卡麥隆說過，未來不是命中注定，而是我們自己創造的；這句話同樣適用於ＡＩ時代。當我們慶中秋、仰望那輪明月時不妨想想，科技帶來的光，是溫暖的明月光，還是掩蓋情感的目眩霓虹？

真正值得警惕的，不是ＡＩ取代人類，而是ＡＩ取代了我們的「感受」。ＡＩ可以生成完美的月亮，卻照不亮人心；願這個被科技包圍的中秋夜，我們仍願意關掉螢光幕、抬頭望月，記得那份最原始的人情溫度。「但願人長久，千里共嬋娟」，蘇軾〈水調歌頭〉的月亮之情橫跨千古，ＡＩ永不可及。