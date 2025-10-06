聽新聞
秋高氣爽懷恩日
中秋的節氣向人間報到，原本是個返鄉團圓的溫馨節日，但由於長居澎湖的父母親已逝多年，如今中秋節是我與先生、兒子們的相聚時光。
站在陽台，望著天空愈來愈亮的明月，想著中秋節近了，思緒也跟著回到民國六、七十年代的澎湖。對我們家來說，那是個再怎麼努力也無法脫貧的年代。父親在漁市工作，薪資微薄；母親幫阿兵哥洗衣、修補衣服貼補家用。我和弟弟放學後還要幫忙耕田，全家辛苦的代價是只能在每年三節、中元節及拜祖先時，食用獻給祖先的豐盛祭品。再來就是中秋節，大家一起坐在門口烤肉、吃月餅和柚子、喝平常喝不到的飲料。
彼時的中秋夜，爸媽會講述一些他們從老一輩聽來的月娘故事。那是個相信父母所言的時代，也是個資訊落後的時代，更是我們不想長大的年代。有父母親在的家即使貧窮，卻是滿滿的溫暖及安全感。
秋高氣爽，父母親離世後的中秋節，只剩與下一代團聚，還有子欲養而親不待的感嘆。真心留言給在外讀書或奮鬥的遊子，年逢中秋，若父母健在，請一定撥些時間回家凝聚父母親情，珍惜和他們相處的每一刻。
