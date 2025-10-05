聽新聞
0:00 / 0:00

提升心靈慎選道場

聯合報／ 徐正雄／職業農夫（新北市）

又傳出靈療虐死新聞，當虐待化裝成治療，一般人能分辨得出來嗎？這究竟反映了什麼現象？

宗教自由的台灣，看似能解決心理障礙、鍛練心靈肌肉的道場，如雨後春筍般林立。他們往往遊走於醫療和修行的模糊地帶，這種披著宗教光環的「類宗教」，正一次次的摧毀人們對正信宗教的印象，因而失去信仰！成為只相信自己的剛愎自負者。偏偏，在這治安敗壞、人際關係疏離的社會，人們雖表面堅強，其實內心恐慌，一不小心，就會被這些旁門左道給趁虛而入。

一名女性朋友參加完心靈課程回來後，全身充滿瘀青，問她經歷了什麼？她說最後一堂課就是蹲在地上，讓每位學員用力按住身體各處，再靠自己努力掙扎站起來，他們稱之為「自我突破」。

被虐待還要付高額學費，還要感謝加害者，我看朋友除了瘀青，根本沒什麼改變，感覺很像一場用心靈課程包裝的詐騙。

很多人想藉由課程成長，脫離心靈枷鎖，沒想卻因為被調教而失去生命，對於這些遊走法律邊緣的道場或課程，政府是否該立法審查？另位朋友則是加入某個道場，剛開始道場噓寒問暖，編列入組織後，卻是惡夢開始。

每次參加活動，都要繳交數千元場地費，組織中的幹部還會常常來你家拜訪，看你有無做功課，暗示你捐款，讓朋友充滿壓力，這其實有點趨近權勢霸凌，只是很多怕寂寞的人，寧願把它解釋成「關心」。

修行是「修正行為」，台灣是個宗教百花齊放的地方，但也充滿神棍和騙徒，勸大家，若要提升心靈得慎選道場，如果不知該去哪裡修行，也可去大型慈善機構當志工，同樣可以得到溫暖和心靈成長。

延伸閱讀

療癒師「皮瘦成骨」疑遭虐死 心靈學院創辦人王禹婕4人全羈押禁見

「藝識流」療癒師瘦骨嶙峋疑遭虐死 學院創辦人王禹婕等3人羈押禁見

家暴累犯！23年前台中驚世媳婦打婆婆關陽台 如今涉虐死21歲女兒

嘉義夫妻涉虐嬰 2周大男嬰遭腦出血、全身瘀青將安置

相關新聞

名家縱論／吹皺憲法法庭的春水

研究憲法的政治學者比「純」憲法學者常常更能掌握憲政制度的關鍵處，知道應從憲政工程的觀點來看憲法的「大」問題。說句略為誇張...

星期透視／花蓮救災 政府遠不如民間

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重災情，民間與公益團體開始自發性救災，鏟子超人大隊一批批的前往災區，展現人溺己溺的大愛情懷；...

大屋頂下／國家定位 民主定位 賴清德必須中華與民國

賴清德必須「中華」與「民國」。

當讓座變成社會溫度計…

這幾天「北捷阿嬤要求讓座被踹」事件引發關注，短短數秒的衝突，在網上掀起巨浪：有人同情老人、有人支持年輕人，也有人感嘆社會...

提升心靈慎選道場

又傳出靈療虐死新聞，當虐待化裝成治療，一般人能分辨得出來嗎？這究竟反映了什麼現象？

朱小妹該打不該打

近日熱門新聞是捷運年輕男子驚天一腳，將逼讓座位的老嫗踢飛至對面座位，輿論各有立場。不禁勾起大學時的一起校園公案，至今仍無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。