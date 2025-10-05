又傳出靈療虐死新聞，當虐待化裝成治療，一般人能分辨得出來嗎？這究竟反映了什麼現象？

宗教自由的台灣，看似能解決心理障礙、鍛練心靈肌肉的道場，如雨後春筍般林立。他們往往遊走於醫療和修行的模糊地帶，這種披著宗教光環的「類宗教」，正一次次的摧毀人們對正信宗教的印象，因而失去信仰！成為只相信自己的剛愎自負者。偏偏，在這治安敗壞、人際關係疏離的社會，人們雖表面堅強，其實內心恐慌，一不小心，就會被這些旁門左道給趁虛而入。

一名女性朋友參加完心靈課程回來後，全身充滿瘀青，問她經歷了什麼？她說最後一堂課就是蹲在地上，讓每位學員用力按住身體各處，再靠自己努力掙扎站起來，他們稱之為「自我突破」。

被虐待還要付高額學費，還要感謝加害者，我看朋友除了瘀青，根本沒什麼改變，感覺很像一場用心靈課程包裝的詐騙。

很多人想藉由課程成長，脫離心靈枷鎖，沒想卻因為被調教而失去生命，對於這些遊走法律邊緣的道場或課程，政府是否該立法審查？另位朋友則是加入某個道場，剛開始道場噓寒問暖，編列入組織後，卻是惡夢開始。

每次參加活動，都要繳交數千元場地費，組織中的幹部還會常常來你家拜訪，看你有無做功課，暗示你捐款，讓朋友充滿壓力，這其實有點趨近權勢霸凌，只是很多怕寂寞的人，寧願把它解釋成「關心」。

修行是「修正行為」，台灣是個宗教百花齊放的地方，但也充滿神棍和騙徒，勸大家，若要提升心靈得慎選道場，如果不知該去哪裡修行，也可去大型慈善機構當志工，同樣可以得到溫暖和心靈成長。