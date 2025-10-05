聽新聞
朱小妹該打不該打

聯合報／ 陳湘媛／中華大學土木工程學系教授（新竹市）

近日熱門新聞是捷運年輕男子驚天一腳，將逼讓座位的老嫗踢飛至對面座位，輿論各有立場。不禁勾起大學時的一起校園公案，至今仍無法斷案！

七○至八○年代的台大校園，有兩名時常在校園「晃蕩」的女子，被戲稱為朱大姊與朱小妹。由於兩人並不會傷人，大家也不以為意。第一次見到朱小妹是上軍訓護理課時，炎炎夏日午後，她穿著緊身褲、戴著全罩式毛線帽在走廊上來回走動，引得大家竊笑。學姐說，朱小妹喜歡理工男，會記錄電機系和資工系課表，體育課時會跟在男生群裡打氣加油，而且會貼著男同學坐，讓同學們「受寵若驚」、在觀眾席上逃命。

彼時有冷氣的總圖是許多學生的避暑勝地，可以溫書、也可小憩。某天一資工大三男生午睡正酣，感覺臉上有東西貼了上來，睜開惺忪睡眼，竟是朱小妹陶醉貼在他臉上！驚嚇過度的他一路狂奔衝出總圖，這件事也成為許多習慣在總圖讀書休息的男同學們的共同恐懼。

大四那年朱小妹挨打了，原因是總圖門口每天總有上百輛腳踏車緊密排著，朱小妹發現新花樣，就是站在整排腳踏車的一端用力一推，腳踏車就像骨牌接連倒下。一天，朱小妹正為自己的傑作樂得拍手，有同學看見自己的車被緊緊卡在一堆癱倒的車中間，怒而抽了她一耳光，朱小妹在椰林大道上嚎啕大哭，引來許多人議論。

當時，恰逢李文忠被退學坐在傅鐘下抗議事件，但大家卻多在討論「朱小妹該不該打」？站在理性角度，當然認為幹嘛跟朱小妹計較；可站在苦主立場，每天要將腳踏車從癱倒的車堆中拉出，多令人崩潰！

朱小妹該不該打，成為我教書後常常提出來跟學生討論的議題。不同的角度看待事情會有不同的價值判斷，長髮男的那一腳，應該還會在輿論中熱鬧一陣子吧。

