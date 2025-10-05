過去半年以色列逐步蠶食加薩和約旦河西岸，接著遠攻伊朗、近侵黎巴嫩和敘利亞，甚至無預警空襲卡達，儼然中東小霸王。但國際上對以色列的批評責難也接踵而來。去年，國際刑事法庭裁定內唐亞胡和其國防部長犯戰爭罪；最近，英法加澳葡比等各國，連同八成一的聯合國會員國正式承認巴勒斯坦。

即便如此，內唐亞胡去年與今年仍受邀到聯合國大會上演說，為以色列辯護，但兩次都有大批外交官當場退場抗議。這些荒謬的情節說明，以色列在現今的國際舞台上是多麼強勢而孤立！

以色列在中東橫行霸道的底氣，源於美國對它無窮無盡的支持與掩護。這個支持力道深不可測且絕無僅有，反映出的是過去七十年來「以色列遊說團」的傑出成果，而這個團體中勢力最龐大者，非「美以公共事務委員會」（AIPAC）莫屬。

美國身為世界霸主，各國為了自身利益，自然想方設法引導美國外交政策有利於己，於是各式各樣為外國利益遊說的組織應運而生。這些組織須依外國代理人登記法向司法部登記，定期披露收入、支出、活動及與雇用國的關係。儘管AIPAC公開為以色列的利益從事遊說，它卻毋須登記；原因是AIPAC自稱為美國公民組成，與以色列政府毫無瓜葛，性質就像全國步槍協會。這樣的定位賦予AIPAC遠超其他代理遊說團體的操作空間與靈活性。

AIPAC最大的成就是將美國國會整治得服服貼貼。美國參眾兩院議員除極少數例外，幾乎不敢也不會批評以色列，每年援助以色列的法案更是壓倒性照章通過。對每個參、眾議員，AIPAC都派有專員關注，凡發現有違以色列利益之處，即以在地選民身分表達關切不滿並要求改善。到選舉期間，就根據議員過往言行，對和以色列交好者投入資金支持，對和以色列不對盤的候選人，則扶持同黨對手阻其連任。這種手段，稱之為Primaried Out，成功率頗高；對許多參、眾議員頗有殺雞儆猴之效。

除了遙控立法機構成員，以色列遊說團也大舉介入、左右美國社會對以色列相關議題的論辯，主要的套路就是利用納粹大屠殺迫害猶太人而引發的同情，對世人道德勒索；所有反以色列的聲音，一概都視為反猶太人的種族歧視，甚至貼上納粹標籤。然而，所謂「反猶太主義」反對的是猶太人或猶太教文化思想的存在；所謂「反猶太復國主義」是反對猶太人根據舊約聖經，在古代的以色列地方建立以猶太人為主的國度，內唐亞胡領導的政府就是想建立這樣的「大以色列國」。「反以色列主義」反對的是以色列這個國家的政策與作為。

今天各國政府、大學校園和年輕世代，因加薩居民的悲慘處境對以色列大加撻伐，絕大部分乃基於人道考量，所以只反以色列不反猶太人，況且許多抗議者就是猶太人；小部分則是既反以色列也反猶太復國，因為內唐亞胡政府的「大以色列」願景，徹底斬斷了以巴共存「兩國方案」的可能。

以色列遊說團直搗美國民主制度的核心─議會選舉與公共輿論，所以成果輝煌、威力驚人。政府應深自反省，除了議員智庫的送往迎來、通過拘束力薄弱的法律、如文字遊戲般的官員談話，台灣對美國遊說工作的層級與規格，是否應痛切檢討翻新？（作者為清華大學合聘教授）