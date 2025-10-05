星期透視／花蓮救災 政府遠不如民間

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重災情，民間與公益團體開始自發性救災，鏟子超人大隊一批批的前往災區，展現人溺己溺的大愛情懷；反觀中央與地方政府卻為責任歸屬進行了一波波的政治角力，不論是災害定義、防護處理、撤離避難或協調，雙方意見多有不同，甚至連設立災區前進指揮所，中央、地方都是分別設立。直至九月廿九日花蓮縣府官員出席中央協調所聯合會議，十月一日中央新任總協調官政委季連成稱，已參加縣長徐榛蔚主持的縣府防災會議，雙方才慢慢開始有了溝通。政府救災遠不如民間，過程中的政治較勁，令人感慨。

在「萬事莫如救災急」的當下，中央、地方政治鬥爭掛帥，互相累積相罵本的操作，除了讓大家看笑話外，還有四大問題。第一，中央地方政治較勁，根本無法呼應花蓮鄉親及國人救災為先的期待，除更可能產生中央、地方在救災政策的扞挌，中央地方有可能疊床架屋在重複做同一件事情，衝擊救災速度。第二，中央、地方沒有綿密的縱向橫向救災整合平台，不僅無法統整資源、強化行政效率外，也恐讓民間救災資源人力挹注因為找不到直接窗口，影響災民有效且快速獲取援助的權益。

第三，可能因為中央與地方對於救災政策的認知與解讀不同，導致傳輸的訊息不一致，不僅可能無法讓媒體快速獲得正確資訊，也剝奪災民或義工第一時間獲取重要資訊的機會。第四，若再發生不可測的危機，須在極短的時間之內進行危機處理，到底要聽誰的，恐怕又會面臨新一波的角力，這種無謂的較勁，在危機情勢中都是在浪費寶貴資源、消費民間的熱情，甚至更可能導致資訊混亂，讓災民無法心安，都會對救災產生潛在的不利因子。

中央與地方在救災過程中無法快速協同作戰的原因很簡單，就是因朝野互信基礎經歷大罷免後喪失殆盡，災情發生在花蓮，又是綠營恨得牙癢癢的國民黨立院總召傅崐萁之妻徐榛蔚主政，閣揆卓榮泰到花蓮當然繃緊神經自我武裝；早與政院結怨甚深且在罷免戰中新勝的傅崐萁，當然也不會放棄這個與卓揆較勁的機會。果然話不投機半句多，在雙方唇槍舌戰後，卓最終憤而離席，更深化彼此惡感。

況且在災情爆發、有十幾位民眾罹難之際，更爆出綠委在群組建議院、黨釋出「澄清且具殺傷力消息」，以利友軍、綠委及政務人員反擊，這樣的訊息釋出，除被質疑吃人血饅頭外，政治掛帥鬥爭優先的思維，又怎能讓在野黨及縣府釋懷，和中央協力？更遑論農業部還發聲明要求媒體避免使用第三波「潰堤」，應改用「溢流」。若接連的操作只為諉過卸責甚至甩鍋，要縣府拋開成見協同一致，當然困難。

但或許是聽到災民的呼救與受到鏟子超人感召，中央與地方的對峙漸收斂，開始進一步磨合，總協調官層級拉高，傅崐萁也稱「感受整體效率提升」，政府救災步調終於慢慢跟上民間的腳步。

災變無情、人間有愛，鏟子超人的光復鄉救災雖能平復每個受傷的心靈，但中央地方的政治盤算卻總深化彼此不信任的鴻溝，成為災後重建效率的絆腳石。政治人物若無法讀懂鏟子超人救難的根本脈絡，不論是中央還是地方，被民怨反噬也是剛好而已。（作者為文化大學廣告學系教授）