大屋頂下／國家定位 民主定位 賴清德必須中華與民國

賴清德必須「中華」與「民國」。

賴清德必須「中華」，確立中華民國的國家定位與中華民族的兩岸定位，不能再搞台獨。

賴清德必須「民國」，真正實行民主政治，不能再搞納粹法西斯。

因為，台獨是死路，納粹法西斯也是死路。回到「中華」，回到「民國」；愈「中華」，「民國」愈有力量。

賴清德應知，當前他所造成的國家困境與危局，唯有用「中華」與「民國」才能挽救中華民國，才能拯救台灣。

先談賴清德必須「中華」。首先，必須以中華民國憲法為國家脊梁，以中華民國為國家定位。

但賴清德卻說，「國號不是國家組成要素」、「中華民國憲法是災難」，他迄未修正這類看法。

《大屋頂下》在這方面的辯證已多，本文僅略論所謂「終戰論」。

「抗戰勝利」這命題包含了「日本侵略／中華民國抵抗：日本是加害方，中華民國是抵抗方」、「結果：日本戰敗，無條件投降。中華民國勝利，光復台灣」。這是鐵板釘釘。

日本自稱「終戰」，在諱言國族的災難與恥辱，更有為「侵略必敗」卸責的意思。

賴清德不從中華民國的立場直言「抗戰勝利」，而附和日本稱「終戰」。這是根本否定了有「加害方ｖｓ．抵抗方」的是非區別，因此亦無「失敗方ｖｓ．勝利方」的結局區別。他是在說，這場中日戰爭「不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗」；賴清德是在用他解釋「大罷免」的邏輯來定位抗日戰爭。

一場史詩級的血戰，竟然被賴清德說成好像一場「沒有是非／沒有正邪／沒有勝敗」的大罷免。

這是汙辱了中華民國的國格，也是自辱了賴清德中華民國總統的人格。「終戰論」是賴清德不能也不願定位在中華民國的鐵板例證。

再者，賴清德的「終戰論」雖諱言「日本侵略」，但多次提及「團結必勝，侵略必敗」，並以影射語境將「那個（日本對中國的）侵略」嫁接為「這個（中共對台灣的）侵略」，儼然是將「兩岸對峙」比擬為「中日戰爭」。頓時將兩岸的體制之爭，類比為異國之戰。試問：這樣一來，兩岸之間仍能有「中國人不打中國人」的主張嗎？

再談賴清德必須「民國」。民國，就是以真正的民主法治來運作國家。但是，大罷免顯示，賴清德是想以團滅立法院的反對黨、輾壓政黨政治、洗滌人心、打掉雜質、窒息並終結整個民主政治的手法來統治國家。一個總統居然有如此徹頭徹尾骯髒下流愚昧的反民主思想，試問：這還能說是「民（主）國（家）」嗎？

其實，經數十年的沿革演化，已可證明，台獨是反民主的。台獨的民主性每下愈況，因此其正當性也每況愈下。其實，台灣現今的主流民意，已非統獨，而在「維持（中華民國）現狀」，期待兩岸共謀和平競合。但賴清德一夥卻欲以納粹法西斯的手法，將所有主張兩岸和平競合者誣指為「紅統／中共同路人／在地協力者／匪諜／共匪／雜質」，如此，國人如何能相互激盪形成一個有民主性及正當性的兩岸政策？

兩岸政策不能形成共識，就是因為沒有真正的民主。

另如，賴清德的假民主、反民主也表現在對司法等原應中立國家機器的操控。例如柯文哲案與大罷免期間對國民黨地方黨部的犁庭掃穴，民間對其中法律是非雖見仁見智，但大多對於賴政府以司法檢調為政治武器卻不能苟同。相對以觀，例如綠電蟑螂引爆的貪腐事實已是駭人聽聞，卻未見司法檢調有懲治奸伏的積極作為，這也是以司法為工具。在司法檢調的雙標之下，綠能你不能，讓社會發現司法檢調都是賴清德開的，民主社會如何能忍受得住這樣的政府？

談到司法，賴清德竟然提名某匪夷所思者為大法官，如此大法官會議再談釋憲有何意義？

當大法官至司法檢調皆成賴清德的政治工具，統治的民主性與正當性從何談起？

再者，大罷免亦揭示民進黨的黨內民主蕩然無存。事後，黨內有人指出，不同意見皆受封阻，以致整個黨走向飛蛾撲火的自殺之途。就算大罷免初始的動念不是出自賴清德，而是源自柯建銘；但黨主席賴清德受柯建銘慫恿，可見人格的汙穢，也是器識的愚昧。倘若初始賴清德能使黨內民主能有運作空間，當不至於自取滅亡。

再者，來路不明的沈伯洋出任不分區男立委首席並空降為外交國防委員會召委，塑造了「灰故娘」，但打破了「成就取向」的黨團傳統，迄今賴清德對此並無交代。另國安會以三名卅七歲者為副秘書長，也在編造激勵青鳥們的「金童故事」，讓大家向「林九萬／林廿萬」懸的以赴，這非但破壞了「實至名歸」，也違離了團隊「沒人口啣金湯匙」的民主性。大家可問一問賴清德：這類「小孩玩大車」有什麼道理？大家心悅誠服嗎？

尤其，民進黨迄今的三大神主牌，皆因失去民主性而失去正當性。

一、台獨。如今，連鐵桿台獨都說要「奪回中華民國神主牌／取代國民黨捍衛中華民國」。這是不是失去了民主性而迷途知返？二、非核。今日的非核是出自林義雄的絕食挾持，而非源自民意。如今稱不排除「先進核能」，則也是因失去民主性而預備改弦易轍。三、廢死。廢死是決定於賴清德操縱的大法官會議，而明白違反了民意。爾今，社會因此對大法官政治鷹犬化的質疑，則是民主的體現。

綜上所論，賴清德的問題是他的「反中華」與「非民國」。

他的解方則在必須拋棄台獨法西斯，定位在「中華」與「民國」。否則，賴清德會把自己、台灣及中華民國一併刷油漆刷到牆角裡。

尤其，陳水扁曾操弄「一邊一國／正名制憲」，但他是在主張「公共目標」，且他最後也親口說「做不到就是做不到」。賴清德不同，他標榜自己是「務實的台獨工作者」，則是將台獨個人化、旗幟化，台獨成了他的自我標籤，由於作繭自縛，他的轉型就更加困難。如何從「務實的台獨工作者」轉身為「務實的中華民國執政者」，這對賴清德是一個有如抽筋剝皮的考驗。

賴清德應知：中華民國，愈「中華」，「民國」的訴求愈有力量。相對地，愈「民國」，「中華」的訴求也愈有力量。

定錨中華民國，共構和平競合。

再繼續增加國防預算，再繼續修訂上百國安法條，都不如明白昭示不再搞台獨法西斯。

賴清德，無論你怎麼走都橫豎走不出中華民國。