台灣政黨兩岸路線的三大考驗

二日聯合報與ＴＶＢＳ共同舉辦國民黨黨主席辯論會，六位候選人首次同台，最受關注的議題之一就是聯合報副總編輯蔡惠萍對六位候選人兩岸主張的提問。提問人直陳：由於近年來國民黨內部的歧見與對外論述的缺乏，使得兩岸議題成為國民黨的罩門。如此犀利的詰問，正指出國民黨甚至台灣兩岸路線的困境。

先從結論來看，由於六位候選人都竭力提出化解兩岸僵局、降低兩岸敵意螺旋的想法和方案；依台灣目前的政治結構，強調擴大交流、加強對話的國民黨兩岸路線，都將發揮相當大的槓桿作用。因此，未來無論誰當選，都應會致力降低兩岸對撞風險。也就是說，即便六位候選人的論述有些許差異，但符合台灣多數民眾希望兩岸和平的心願。基此，應表示肯定。但總體來看，無論是國民黨甚至無論台灣任何政黨，其未來兩岸路線最主要將面臨以下三大考驗：

首先，在國際情勢方面，在美中「大兩岸」影響台海小兩岸的基本架構下，美中博弈的長期化與固化，勢必對台灣產生極大影響。即美國有很大可能會根據自己的利益與需要，迫使台灣及相關國家站隊。故在新的國際情勢下，台灣要如何避免成為西方強權抗中的籌碼，同時促使與陸方的正常交流？這是台灣兩岸路線的第一個考驗。

其次，在兩岸關係方面，即使大陸經濟面臨下行壓力，但綜合國力上升仍是不爭的事實。也就是說，隨著大陸的強大及隨之而起的自信，其對台更強調操之在己的單邊作為。因此大陸一方面逐步限縮過去兩岸所謂「通關密語」的定義；一方面在高舉民族主義大旗下，愈來愈壓縮對台的政治空間。亦即在大陸已非過去吳下阿蒙、且政經情勢亦今非昔比的前提下，依循過去兩岸路線，是否還能創造台灣相同的利基？這是第二個考驗。

最後，在台灣社會方面，一方面由於大陸如軍演等諸般威嚇，一方面則是特定政治團體無差別的妖魔化，使相當比例的台灣民眾不但已將中共視為最主要且唯一的境外敵對勢力，甚至不理性的將所有陸籍人士都視為潛在威脅。對國民黨或任何想要主導台灣對陸政策的政黨來說，如何透過論述降低激昂的台灣民族主義情緒，並在推動交流、或兩岸合作過程中讓台灣民眾有更多的「獲得感」？這是第三個考驗。

歸納此次國民黨六位黨主席候選人的兩岸論述，都認為台灣對陸應訴之以情、說之以理，且以維護既定憲法為安全閥。總的來說，是一次對陸政策再思考和再討論，有利台灣。

但作為台灣重要政黨的領導人，必須理解：無論是國際、兩岸甚至台灣社會，時空環境早已不同，依循過去老路無法走到新的應許之地。因此，如何因應上述三大考驗；並從說服黨員開始、進而說服民眾，是國民黨領導人應具備的基本能力。更重要的是，如何與時俱進，提出符合台灣利益、並能與大陸互動的論述，藉以創造符合現實結構的兩岸新關係？這將是國民黨甚至是未來台灣任何政黨，希望掌舵台灣必須體現的能力！