藍白怎麼合？考驗新黨魁

聯合報與ＴＶＢＳ共同舉辦國民黨主席選舉辯論會，六候選人就「藍白合，拉下民進黨」這點有共識，至於怎麼合？幾乎沒人提出具體想法。

以目前政治生態，綠營仍有基本盤，選舉時更明顯，藍白合不一定贏綠、藍白分更難打贏，這點藍白應該很清楚。

除了政策、議案及立法等取得共識外，最現實的藍白合應是各種選戰的提名。國民黨組織及人才大於民眾黨，如何禮讓？哪些縣市或區域能禮讓？會不會引起基層反彈？尤其大區域或縣市長及總統大選，應該如何協調？都應該透過雙方及早商談，擬定你情我願、大家都可以接受的方案。不論是過程或結論都相當艱難，在在考驗新黨魁的政治智慧。