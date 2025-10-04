防範再次潰壩須數箭齊發

近五百公頃崩塌地孕育出馬太鞍堰塞湖，搭配颱風環流雨量，導致堰塞湖壩體溢流產生陸上海嘯，襲擊下游光復市區並造成傷亡，也讓光復堤防破壞殆盡。儘管壩體因溢流下切讓蓄水量降到六百萬噸以下，但我們和大自然學到多少啟示？又該如何避免類似情境再度發生。

五百公頃崩塌地是什麼樣的概念？它相當於十倍小林村上游崩塌地面積，這也說明如此大的崩塌地，才能形成壩體體積約兩億立方公尺、高度約兩百公尺這個超級不定時炸彈，同時位於海拔約一千一百公尺人煙罕至深山中。更重要的一點，崩塌地位於山崩與地滑地質敏感區，先天上就是一個曾發生大規模崩塌、且未經整治過的山坡地上。

先天大規模崩塌地、外加後天的地震與豪雨，構成了本次崩坍天然壩體「極端環境」，並非單純氣候造成本次災難。儘管目前因溢流下切造成部分壩體因潰壩而流失，但殘餘壩體邊坡坡度相對更陡峭；先前七月崩塌邊坡也未經整治，較少殘存壩體亦未提供這些邊坡足夠支撐。整體上，殘餘壩體及周遭地質敏感區邊坡崩塌潛勢，甚或比九月廿三日災難發生當下還高，建議若有人員至壩頂勘查，不宜久留，特別是地震發生過後或大雨期間。

目前壩體及周遭區域，還能做哪些措施加強安全性？在壩體於本次溢流、其崩塌潛勢提高後，能夠進行大規模工程處置時機已經過去。其一，建議可採用遙測方式，判斷壩體及周遭邊坡是否有潛在崩塌岩體，作為壩體長期穩定性管理依據；其二，可採用航空植生進行邊坡強化，特別是近期還可結合無人飛行載具技術，來補強人員不易到達深山崩塌地。

中游首重防砂控制，採用透過性防砂壩「梳子壩」應能減緩上游壩體崩塌後帶下來的土石；下游重點則在整流、疏導及逕流分擔。整流重點讓河道能控制在馬太鞍溪北岸，這是「兩害相權取其輕」的選擇，畢竟南岸光復堤防是市區人口居住中心，若有超量洪水至少讓北岸分擔一部分，河道整流是其一。

整流另一重點是馬太鞍溪在阿托莫附近呈九十度大轉彎匯入花蓮溪，河川輸砂動力自然在匯入口附近，淤沙會集中在靠近北岸處，在北岸同步整流疏導，能夠減緩光復市區溢淹壓力。另外逕流分擔就是儘可能讓農田水利、馬太鞍溪與光復溪間洪氾區域規畫成洪水溢流區，也能減緩光復市區洪泛壓力。

馬太鞍溪堰塞湖再度溢流及重複形成機率不低，災害預警要注意：紅色警戒並無法反映出溢流潰壩嚴重性，警報發布如何讓民眾有感及警覺，值得進一步思索。至於行動不便者如何疏散避難，亦是在災害發生時，降低人員傷亡重點。

一場震撼國人的災難，已導致無法挽回的遺憾。大自然無疑給所有人上了一課，這些珍貴啟示與提醒，都是下次避災經驗與參考。期望台灣將教訓化為專業教材，遠離下一次災難。