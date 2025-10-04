陸地海嘯釀災無關開口堤

花蓮堰塞湖溢流後潰決造成下游光復鄉嚴重災情，引起全國人民關心、難過與心痛，身為水利工作的人員更是難以接受這個可怕的災難。姑且不談災前災後所作所為，本文只想說明堰塞湖下游光復堤防三處開口堤，是否如外界質疑造成光復鄉災情慘重因子之一，或僅是一個被誤解的水利防洪設施。

大家目前所關切的開口堤其實是日據時代延伸至今的治水工項之一，是一種堤防不連續下布設開口的防洪作為，是河川超過負荷時自我調適及減緩洪流直接衝擊堤防的保險措施，在日本被稱為「霞堤」，常見於台灣及日本變化多端的辮狀河川。目前全台灣廿四條中央管河川中，就有十五條河川布設六十五處開口堤，其中較具代表性的是蘭陽溪兩岸於一九三六年完工的系列開口堤，光復堤防三處開口堤也是前述的一個典型防洪設計型式。

堰塞湖溢流後潰決所形成的洪水，挾帶大量飽和土砂及岩塊沖損光復一、二、三號堤防，造成市區嚴重災損，其災損原因引發社會各界高度關切與討論。依據一○六年公告的河川治理計畫，馬太鞍溪設計保護標準為一百年重現期洪峰流量（每秒二○四○立方公尺），此次事件量測到的洪峰流量達每秒八八六○立方公尺，如果再加計土砂含量則高達每秒一萬兩千立方公尺，更何況是於短距離、短時間及高低落差達九百八十公尺的情況下，由堰塞湖以數十公里的流速向下游竄流直接沖擊光復堤防。

這種高能量、高流量、高流速及含大量岩塊土砂混和的超級可怕洪流，遠遠超過原防洪設計標準五倍以上，實非一般典型颱風、豪大雨或強降雨所產生洪流逐漸上升的類型，是一種令人恐怖的陸地海嘯，日文稱為鐵炮水。它就像鐵炮彈一般突然快速襲來，且高土砂含量的洪流瞬間增加數倍甚至數十倍，具有足夠能量摧毀途中樹木、房屋、橋梁及堤防等各項設施，此情景可由許多現場影像看到：黑色洪流滾滾向下，瞬間沖毀馬太鞍溪橋及光復堤防。且事後經空拍圖比對及現場勘查，堤防多處溢流造成破壞成災，因此是一個具有高度破壞性土石洪流所衍伸出的特殊複合型災難，不是外界所質疑開口堤設計不當或施作不良所引起的災害。

台灣地質脆弱，地震及洪水頻繁侵襲是大家日後必須共同面對的現實問題，尤其是災後馬太鞍溪上游還有大量土砂，而中下游河床則嚴重淤積。目前經實測，光復堤防附近堤外河床高度已高於堤內區域約一點五至兩公尺（災前為堤內區域高於堤外河床約一至兩公尺，災前災後相差約二點五至四公尺），因此後續宜針對上游堰塞湖、中游土砂、下游防洪、預測報系統及疏散撤離等作為加以檢討精進，祈願光復鄉民早日恢復正常生活，天佑光復，天佑台灣。