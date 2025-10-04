川普普發紅包 各國不是滋味

川普總統說美國今年關稅收入可能達到一兆美元，比財政部長貝森特預估的五千億美元要多；這兩個數字都比二○二四年美國的關稅收入七百七十億美元要多數倍。所以川普說，多出來的關稅一部分償還國債，另希望每人能發最多兩千美元。美國現在國債接近卅八兆美元。

川普願發給每個人紅包，民眾當然高興，是典型的民粹討好。但這則新聞看在各國眼裡，實在不是滋味。

二戰以後，世界各國努力重建自己的家國，胼手胝足的製造好產品賣給美國，賺取美元外匯，累積到一個額度，美國希望各國買美國債券，於是美元又回美國；日積月累，美債的數字就是卅八兆的天文數字。

錢到哪裡去？很大一部分是美國二戰以來直接、間接參與很多戰爭，軍事支出至少八兆美元；另外，美國不斷增加社會福利，養成民眾好逸惡勞、浪費鋪張習性。

關稅戰讓無數的工廠關門，放無薪假人數不斷增加，有的要設法脫困、調整開拓其他出口市場，令人大傷腦筋。

各國都是美國的打工仔，拚命為美國賺錢，自己精疲力竭，美國卻準備要爽發每人二千美元。兩相對照，不勝唏噓。