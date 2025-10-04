聽新聞
0:00 / 0:00

川普普發紅包 各國不是滋味

聯合報／ 楊柔遠／退休媒體工作者（台北市）

川普總統說美國今年關稅收入可能達到一兆美元，比財政部長貝森特預估的五千億美元要多；這兩個數字都比二○二四年美國的關稅收入七百七十億美元要多數倍。所以川普說，多出來的關稅一部分償還國債，另希望每人能發最多兩千美元。美國現在國債接近卅八兆美元。

川普願發給每個人紅包，民眾當然高興，是典型的民粹討好。但這則新聞看在各國眼裡，實在不是滋味。

二戰以後，世界各國努力重建自己的家國，胼手胝足的製造好產品賣給美國，賺取美元外匯，累積到一個額度，美國希望各國買美國債券，於是美元又回美國；日積月累，美債的數字就是卅八兆的天文數字。

錢到哪裡去？很大一部分是美國二戰以來直接、間接參與很多戰爭，軍事支出至少八兆美元；另外，美國不斷增加社會福利，養成民眾好逸惡勞、浪費鋪張習性。

關稅戰讓無數的工廠關門，放無薪假人數不斷增加，有的要設法脫困、調整開拓其他出口市場，令人大傷腦筋。

各國都是美國的打工仔，拚命為美國賺錢，自己精疲力竭，美國卻準備要爽發每人二千美元。兩相對照，不勝唏噓。

川普 稅收 關稅戰 貝森特

延伸閱讀

最後通牒 川普：哈瑪斯須美東5日傍晚前同意和平協議否則面臨更多攻擊

稱關稅可讓國庫年進帳1兆美元 川普嗨喊「普發6萬支票」紅利回饋

中國拒買美大豆重傷 川普擬用百億元補貼農民

諾貝爾頒獎機構高層：川普3作法 衝擊美國科研領袖地位

相關新聞

堰塞湖釀災別推諉卸責

地殻造山、崩塌、水系分流皆為自然衍替現象，人類與自然爭地，除了友善並適應，也要防範。對於馬太鞍溪堰塞湖引發的重大災難，各...

川普普發紅包 各國不是滋味

川普總統說美國今年關稅收入可能達到一兆美元，比財政部長貝森特預估的五千億美元要多；這兩個數字都比二○二四年美國的關稅收入...

種香蕉像賭博 如何避免雙輸

今年初香蕉價格飆到創下空前高價，每斤破百元，引發果農搶種；想不到短短數月後，香蕉價格竟崩跌到每斤只剩八元，大量蕉農棄收，...

關稅衝擊 小農何去何從

日前到高雄市田寮區訪視一位青農，她在繼承的土地上採用有機農法生產芭樂。由於沒有使用除草劑，果園的雜草及膝，不禁好奇她如何...

藍白怎麼合？考驗新黨魁

聯合報與ＴＶＢＳ共同舉辦國民黨主席選舉辯論會，六候選人就「藍白合，拉下民進黨」這點有共識，至於怎麼合？幾乎沒人提出具體想...

陸地海嘯釀災無關開口堤

花蓮堰塞湖溢流後潰決造成下游光復鄉嚴重災情，引起全國人民關心、難過與心痛，身為水利工作的人員更是難以接受這個可怕的災難。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。