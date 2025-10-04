種香蕉像賭博 如何避免雙輸

今年初香蕉價格飆到創下空前高價，每斤破百元，引發果農搶種；想不到短短數月後，香蕉價格竟崩跌到每斤只剩八元，大量蕉農棄收，只能看著香蕉熟爛在田裡。這種劇烈的價格波動，不只是蕉農的夢魘，對消費者也不是好事，結果是兩方都輸，社會整體也受害。

價格暴起暴落，原因出在產銷失衡與缺乏預警機制。當香蕉價格一時高漲，農民沒有可靠的市場資訊，只能跟風搶種，結果往往一到產季就供過於求，導致價格雪崩。

要解決這個老問題，政府不能只是事後補貼，應該要有更積極的作為。首先，建立香蕉種植預警系統。農業部應建立即時、透明的香蕉種植面積與市場需求預測資訊，隨時提供農民參考，避免一窩蜂搶種。

其次，推動契作與加工分流機制。鼓勵蕉農與超市、加工業者簽訂契作協議，保障價格穩定；同時發展香蕉加工產業，當產量過剩時，不至於只能望「蕉」興嘆。

再者，政府應補助興建冷藏與運輸設施，延長香蕉保鮮期，並拓展海外市場，讓台灣香蕉不再只能靠內銷撐場面。

最後，擴大農業保險與價格穩定基金，在價格大幅波動時給農民保障。

種香蕉不能年年「賭運氣」，如何讓蕉農種得安心、消費者買得放心，既是農業主管機關的職責、也是現代農業應有的發展方向。