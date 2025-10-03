八卦、揭弊…狗仔當然也有新聞自由

綠委王義川指控黃國昌培養狗仔集團事件持續受到關注；被指控任職中央社的謝姓記者也在日前辭職，其辭職聲明主張「堅持媒體價值」，有評論以「當『狗仔』高喊新聞自由」為標題予以撻伐，認為她「將本應監察權力的公器，淪為權力鬥爭中，某一派系的私家匕首與望遠鏡」。

這篇對謝姓記者行止的評論當然予以尊重，但個案涉及人、事與權力爭奪，不宜化約為通則；相反的，我們應該堅持「只要是新聞當然就享有新聞自由」，狗仔新聞也不應例外。

要談新聞自由，必須本身是「新聞」。所謂新聞，是透過媒體刊播的事件報導，在這個簡單定義中有幾個要素：第一是「報導」、可為事件的新聞或評論，或歷史事件因新證據發現而提出的討論均可。如兩蔣日記公開後，以此比較和討論前後的台美關係。

其次，事件必須是偶然發生或客觀存在，人為刻意的安排，新聞學稱為「假事件」，如競選期間候選人安排擁抱癌童、讓媒體拍照，或大官從事慈善活動刻意洩露行程給媒體均是。這是軟性的假事件，屬人情趣味新聞尚無關宏旨，但若媒體和候選人說好，刻意安排歹徒燒宣傳車或槍擊競選總部、誤導選情，就嚴重違反新聞倫理，應受譴責。

第三，這些新聞或評論必須在媒體刊登，媒體是組織化的團體，理論上應有嚴謹的守門機制，謹守查證、客觀、平衡等專業倫理，讓正反意見公平呈現；至於自媒體或「一個人的電視台」算不算媒體？有討論空間；媒體既稱專業，就會有同業間嚴謹倫理和自律要求，如同律師、會計師、建築師。所以「一個人的電視台」就如同「一個人的武林」，恐難納入嚴謹定義的媒體之中。

媒體對事件的報導可以是新聞或評論，新聞是記者以中立觀察者立場，將事件的５Ｗ─Ｈ（人事時地原因和解決方式），經查證、整理，並展現正反不同論點告知閱聽人，將結論留給閱聽人自行建構；而評論是在事實的基礎上，帶上記者的觀點，這也是早期報人「臧否時政，月旦人物」的想像。

上述古典新聞學強調的正確、客觀、平衡當然是理想，如果真的被落實，那我們每天打開電視新聞台，看到的政論節目就不會對同一事件，卻有著南轅北轍的評論，宛如藍綠分明的兩個世界；所以教科書的理想，在真實世界很難找到。媒體守門的過程中，媒體會因政治立場、意識形態、收視率考量、廣告商壓力，而對題材或內容作出取捨；記者個人也是，新聞室的社會壓力、從業年限長短、菜鳥或老手，甚至個人專業素養的差異高低，也會形成觀察角度的不同，所以客觀中立，難矣！

狗仔新聞和一般新聞本質並無不同，可分為兩類：一類是事件揭弊，另一類會從「人的顯著」切入，報導政客、富商、顯貴、名媛的花邊或不堪的鏡頭，其新聞價值是「人情趣味」，無關民生或軍國大事，不看無妨、看了也不會增加知識或視野，但就是有人喜歡，這也是狗仔周刊大賣的原因；雖然瑣碎，但若涉及重要人物，其功能就會提升至監督的「守望」功能，畢竟政客品格關係國政，不能等閒視之。

狗仔只要基於公共利益，遵守專業採訪倫理，就應尊重其新聞自由；不過若是背後有濃烈而偏執的政治動機，又是一回事。但話說回來，新聞背後有「動機」的，何止是狗仔新聞？