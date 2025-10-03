「五才」之外還要「搶才」

九月中川普政府突如其來宣布，對申請Ｈ─１Ｂ工作簽證者徵收十萬美元的費用，這使得許多雇主、學生與外籍工作者措手不及、緊張不安。很多人都認為這次的大幅調漲，恐將重啟外籍工作簽證的緊縮政策，對很多希望透過工作，進而移民美國的外國人產生重大影響。

白宮的這項政策，意外地點燃了國際的搶人才大戰。如韓國總統府秘書室已指示各部會研究，如何利用美國的新政策來吸引國外科學家與工程師；英國首相施凱爾也考慮針對全球頂尖人才廢除部分簽證費用。而對岸的行動更快，日前立即增設了「Ｋ字簽證」，專門發給入境的外國科技人才，不需要事先綁定雇主，同時在入境次數、有效期限、停留日期等提供更多優惠與便利。

在這裡不禁要問，當其他國家大搶人才之時，我們台灣在那裡？大家一直談台灣人才不足，尤其是高科技人才，連龍頭台積電都需人孔急，何況其他的產業。我也一直呼籲政府要正視人才的問題，育才、引才、聚才、留才、用才「五才並進」，來提升人才的數量及質量；尤其在ＳＴＥＭ人才的培育上，更應積極檢討、補救教改帶來的不良影響，重新打造能支持台灣高科技產業的優質人才。十年樹木，百年樹人；人才的養成並非朝夕可促，短期內要扭轉劣勢，引才、聚才，延攬國際人才來台，特別是高階白領精英，是當務之急。也要同步留才、用才，讓來自各種國籍地區、不同背景陣營的人都有展現長才的機會。

我常舉歷史上兩個例子，戰國時代的秦國雖地處邊陲，卻廣招天下英才為其所用；名臣如商鞅、張儀、呂不韋、李斯等，都不是秦人，但一樣受到重用，秦國也因此成就統一天下的霸業。相反的，三國時代蜀漢諸葛亮，在劉備身後並未延續其廣招天下英才的策略，只重用原先荊州派的人才，致使原先劉璋益州的舊部有志難伸，並與荊州派互相摰肘、內鬥內耗，這才造成蜀漢羸弱，在三國之中首先滅亡。

人才之爭攸關綜合國力的發展與強弱，面對國際人才的流動，我們必須提出更有效的策略與手段，也就是除了「五才」之外，還要再加「搶才」，才能在競爭激烈的人才爭奪戰中脫穎而出。實話實說，在這場人才爭奪大戰中，對岸做得比我們好。據聞到目前為止，在中國大陸已有五十餘萬外國ＳＴＥＭ人才；Ｋ字簽證開放後，深圳更聚集了很多印度白領人才。

現在美國的Ｈ─１Ｂ事件正是一個契機，我們應該積極利用，對國際頂尖人才伸開歡迎的雙臂，如印度的ＳＴＥＭ人才就是很好的對象；將這些人才引進台灣，充實我們的人才庫，對台灣未來的發展才會有正面的幫助。同時，我們也要打破原先「正港台灣人」的思維框架，捐棄意識形態、鬆綁法令，展現開放雅量且唯才是用，讓國內外菁英都願意留在台灣，共同為台灣打拚。