堰塞湖釀災別推諉卸責

地殻造山、崩塌、水系分流皆為自然衍替現象，人類與自然爭地，除了友善並適應，也要防範。對於馬太鞍溪堰塞湖引發的重大災難，各種跡象顯示可能和決策鬆馳、應變失措有正相關。

災害發生後，中央和地方對權責歸屬不同調、媒體也各自解讀，訊息混淆中也夾雜政治口水，但真相只會有一種。筆者任職地方政府期間，曾多次參與土石流及堰塞湖之災害防救，民國八十八年桃芝颱風夾帶土石流釀死傷，筆者就曾為替罪羊，時任行政院長一句「因地方政府沒做好水土保持而造成」，就被移送監察院調查，所幸後來依衛星圖及中央機關數據還原真相。因此對馬太鞍溪流域釀災之因果關係，有著比較深刻的認知。

災害防救法第三條第一款明列，災害防救業務之中央主管機關，風災屬內政部、水災屬經濟部，大規模崩塌災害是農業部；第四條規定，中央主管機關為內政部，主要詮釋並規範防災救災權責、執行、協調、復原等業務；第廿四條規定，地方各級政府於災害發生或有發生之虞時，應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。

檢視政府部門對馬太鞍溪堰塞湖之統合因應，首先，權責機關放任近兩個月沒有進行積極有效處理，誠然錯失了先機，這也是這次釀災的禍因。其次，還原處理壩體之難易度，初期蓄水量只幾百萬噸，降壩或引流的危險性有限，國內也早有先例，如民國八十八年草嶺堰塞湖開闢五公里溢流道疏通。

另對於施工機具（如小型挖土機）進場問題，可透過軍方大型直升機（ＣＨ─47）吊掛解決，以前也有先例。七月形成堰塞湖後，林業署當能透過壩體高度、日進水量，用ＣＡＤ地形圖精準計算出多久會滿壩，以及總蓄積量會有多少。當ＣＡＤ計算滿壩時蓄水量將高達九千多萬噸時，即應高度警覺下游住著一萬多人，並立即上報行政院啟動危機管控，結果竟放任它逐漸滿壩，然後就等未知數，遂釀成悲劇！救災當救急，農業部怎不知八、九、十月是最危險的颱風季？

再來檢視緊急撤離民眾之作為，第一，疏散作業顯然慢了，面對蓄積近九千萬噸水量的超級危壩，面對下游住著一萬多人，中央遲至九月廿一日才開設災害應變中心，危機意識認知不足。又中央九月廿二日上午才發布紅色警戒，要求緊急撤離八千多人，以縣政府和鄉公所之有限人力難以勝任。第二，中央是否有挹注人力協助疏散民眾？災害防救法第卅五條第二、四款，縣市政府無法因應災害處理時，中央應主動派員協助，也可申請國軍支援；此即說明了撤離民眾之事，中央地方都有責任。

「滿而溢」才是「溢流」，馬太鞍溪堰塞湖一小時內宣洩幾千萬噸，壩體高度驟降一百多公尺，顯為潰壩而非「溢流」。責任應依法、依事實論處，不要任意推諉卸責。