現在正是國民黨開創新局之時

國民黨新任黨主席改選投票在即，包括聯合報、ＴＶＢＳ在內的多家媒體，也陸續為之舉辦了數場辯論，也顯示威權時代不可一世的國民黨主席，已經被徹底打落凡塵，必須接受選民徹底的檢驗。此時此刻，一度風雨飄搖，氣勢低盪到谷底的國民黨，或許也將因此迎接浴火鳳凰、振翅高飛的嶄新契機。然後續黨務改革路迢迢，新任國民黨主席無論誰當選，其考驗可謂任重道遠。

國民黨中央弱質化、地方虛級化，黨務改革紊亂如麻，國民黨歷經這次黨主席改選，基層憂心黨內再現裂痕，元氣大傷，亟待休養生息，恢復元氣；未來，國民黨必須儘速弭平傷口，致力黨務改革、創新內造、廣納建言，包括國民黨的中心思想政策論述、人力配置、黨務未來發展方向等，均必須融合新生代參與黨務革新再造，才能讓國民黨真正走入基層，研擬更符合民意的政策，建構由下而上的意見傳達民主機制，扭轉長期以來由上而下的號令貫徹威權體系。

面對民進黨蔡英文、賴清德政府執政九年多來的傲慢，接任國民黨主席的人選，使命唯艱；能否團結全黨上下，凝聚共識，備受考驗。眼下，即將產生的新任黨主席所面臨到的，堪稱是創黨逾一百卅年來最艱鉅的挑戰。

新任黨主席接掌國民黨改革重任，近程目標包括：黨內人事調整、黨務改造、路線釐定、論述主張，乃至於黨中央與立法院黨團協調運作模式，中程目標則是二○二六年縣市長與基層的九合一大選、二○二八年下屆總統暨國會改選，國民黨如果不能及早部署，就定戰鬥位置，想期盼浴火重生，重返執政，恐怕難如登天。更重要的是，還要極大化爭取年輕族群認同、吸引普羅大眾支持肯定，重拾人民信心，以找回昔日榮景

如今民進黨執政邁入第十年，台灣人民從最初的滿懷期待，到後來的民怨沸騰、失望透頂，連當初最支持民進黨的年輕族群也已熱情不再。對照民進黨完全執政之後的一黨獨大、極權狂妄，體質虛弱、垂垂老矣的國民黨要如何振衰起敝，再現風華，真正發揮監督制衡的力量，這是國民黨眼下亟待思考、必須設法突破的當務之急！

時至今日，國民黨黨產已大幅縮減，窮到只剩下一塊老招牌，歷經二○一六、二○二○、二○二四三度總統大選挫敗，國民黨徹底被自己打趴在地，氣若游絲；全黨士氣低迷，欲振乏力。寄望藍白合作，不如自己努力、爭氣，國民黨為改革之路開創新局，放手一搏，此正時也！