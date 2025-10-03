藍新黨魁勿再溫吞佛系

聯合報和ＴＶＢＳ昨晚共同舉辦國民黨黨主席辯論會，從一開始聯合報副總編輯蔡惠萍就針對重中之重的兩岸問題對六位候選人提問，就已預告這場辯論會的不同與重要。事實上，從蔡英文到賴清德，都把「抗中保台」、「操弄亡國感」等反中仇中意識形態，作為贏取政權、催眠年輕族群和鞏固深綠板塊的政治工具。因此，國民黨主張的「九二共識」被扭曲成賣台論述，導致國民黨陷入在兩岸論述上進退維谷的泥坑，只能立場尷尬，當然必須要有所突破。

例如鄭麗文，在昨晚的辯論會中即表示，兩岸和解可以為台灣創造機遇，為經貿注入活水，強強合作，一加一等於二，讓台灣的年輕人可以站在巨人的肩膀上創新，學會包容；其他包括郝龍斌、羅智強、張亞中等，也都提出了一些各自主張。筆者認為，國民黨的兩岸論述，必須有新氣象與新面貌，講九二共識不等於被併吞，要建構自己的框架，不用害怕綠營和其側翼攻擊，如此，國民黨才有往前繼續行走的未來，不用再被民進黨當作抹紅提款機。

其次，國民黨要打動人心，就必須要努力爭取青年族群的支持。眼前，民意對賴卓體制施政未見亮點、綠電開發對高雄大樹、大寮與美濃山林的環境的危害、興達電廠爆炸所牽涉的缺電危機、丹娜絲風災水患的災後重建緩慢、普發一萬元的政策反覆，以及花蓮馬太鞍堰塞湖所造成的重大傷亡事件，中央相關部會撇清責任，民眾普遍感到不滿。國民黨如何將這股對賴卓體制施政的不滿怨氣，導引為支持藍營的新養分，才是正辦。在昨天的辯論會中，羅智強、張亞中等，都提到對花蓮光復災民的主動伸援，也讓人印象深刻。

另外，國民黨日前所推出的「萊爾校長」影片，用戲謔和幽默的方式，成功引起廣大社群和民意共鳴，就是一種掌握時事、宣傳核心理念的政策行銷工具。立法院是國民黨的主戰場，因此筆者認為，新上任的國民黨主席，未來要統整黨、智庫和立法院黨團的力量，植基於藍白和的合作共識之下，運用國會多數席次的優勢，提出創新性法案，聚焦議題主導權和話語權，將內造的政策建議轉化為福國利民的國家興利，著墨在居住正義和、ＡＩ投資和穩定供電等面向，與民進黨區隔政策品牌效益，不能再溫吞和佛系面對綠營的步步進逼。

國民黨必須茁壯，主宰政治風向與民生經濟議題，因此，新任國民黨主席，一定要敢跳出來承擔黨魁的責任，魄力十足的為國民黨把脈，找出病因，並提出明確的診斷藥方，執行整個黨的再造，以帶領國民黨衝鋒二○二六、二八，讓中間選民不再飄離四散，也為兩岸交流打開僵局、開啟兩岸和平大業，千萬不要以老舊的心態，鄉愿行事。因此這次國民黨黨主席選舉，不僅只是國民黨的一場選舉，更是攸關台灣未來的希望曙光。