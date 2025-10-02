國家安全不要被意識形態牽著走

自二○二三年十月七日以色列與加薩走廊的哈瑪斯恐怖組織開戰以來，即將屆滿兩周年。九月廿九日川普會晤以色列總理內唐亞胡，雙方表示已就結束戰爭的廿點和平計畫達成共識，川普並表示將等待哈瑪斯約三到四天來回應是否同意計畫。

這是一場殘酷的、血腥的戰爭，以色列大軍圍剿哈瑪斯在加薩市的人員仍在如火如荼的進行。在各國紛紛譴責以色列不人道的軍事行動，並表示承認巴勒斯坦國之際，加薩地區人員的傷亡卻節節升高。總結這七百多天的戰爭，也許對台灣有些可以參考之處。

首先，不要如同哈瑪斯不斷地以軍事或口頭方式挑釁你的對手；也不要像哈瑪斯以落後的軍事裝備發動必敗的軍事行動，以免自己遭反噬。領導人應為民著想，不要在國家安全問題上被意識形態牽著鼻子走。

面對軍事資源、人力、武器裝備有壓倒性優勢的對手，化解疑慮、和平共存是最好的方式。軍事的威懾無法解決深層次的政治衝突；要防止武裝競賽造成惡意螺旋的上升。

其次，就現實層面，交通、糧食、水、電、油、通訊等關鍵基礎設備的維護搶修能力至為重要，如此次戰爭地道存糧成為哈瑪斯的避難設施。醫療韌性的建設也至關重要，如醫院及診所建築設備的維護、血庫的存量安全，要有足夠的外科醫生、心理醫生以減少傷亡。

哈瑪斯雖然軍事實力不強，但運用低成本的非對稱戰力，展現強大的韌性與社會連結；內部團結，死命防守，共同對抗外敵。

其三，情報的重要性不容忽視。以色列的情報蒐集到位，掌控哈瑪斯主要人物並暗殺；其自行研發的情報偵蒐系統，能掌握哈瑪斯及藏匿在鄰國敵人首腦的動向。且以色列有經過實戰驗證，不斷修改的後備動員制度，可以隨時徵召兵員，即時投入戰場。

最後，美國與以色列的「形象崩壞」。以色列不人道的軍事行動引起世界各國的公憤，殘酷的景象在社群媒體不斷傳播，形成對以色列的輿論壓力，這是哈瑪斯最有效的武器。

單純以軍事來看，哈瑪斯在軍事上孤立無援，沒有外國的援助，即使巴勒斯坦自治政府也未能採取積極的行動。

黎巴嫩南部的真主黨、葉門的胡塞組織能給予的支持有限；鄰近的埃及、敘利亞不敢貿然採取對抗的行動；而對以色列最具威脅的伊朗跟以色列十二天的戰鬥之後鳴金收兵。

以色列的武裝設備很多是自行研發或與美國合作開發，自製能力很強，美國的補給也源源不斷，但威懾戰略有其局限性。

川普不顧國際反對，在外交方面對以色列的支持不遺餘力；即使以色列已招致世界各國的同聲譴責，川普仍不為所動。巴勒斯坦加入聯合國案，川普總統的反對態度迄未改變，甚至以拒發簽證的方式阻止巴勒斯坦總統阿巴斯到聯合國大會演講。

久戰造成以色列軍事開銷大幅增加、資源消耗巨大、經濟投入相對減少，人質的問題，以及民眾支持度下降也造成社會分裂，甚至以色列已出現少數內閣的情況，政權極不穩定。以色列即使戰勝也拖垮了自己，貿然再去統治加薩不過自尋煩惱。

以色列與哈瑪斯的戰爭對雙方已造成廿多萬人的傷亡，每一個傷亡都是一個家庭的破碎。能征服敵國的不是英雄；真正的英雄在於能維護人類的共同價值：生命與和平。