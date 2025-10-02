從美國經驗看國民黨改朝換代

執筆此文時，美國白宮宣布政府關門，國民黨六位黨主席候選人則將在今晚由聯合報和ＴＶＢＳ共同舉辦的電視辯論會上開展辯論。美國政府關門，川普反而喊讚，要趁機開除意識形態不同的官員；台灣若無法產生強有力的在野黨、持續被執政黨踩在腳底，美國現在令人瞠目結舌的亂象，恐是台灣明後年的模樣。

美國政府停擺並非第一次，川普開除意識形態不同者也不是新聞，九月底，川普又在社群平台貼圖，手指著聯準會主席鮑爾說「你被開除了」。即使聯準會已迫於川普壓力在九月降息一碼，川普依然不滿足、主張更大幅度的降息，完全不顧瘋狂降息將導致通貨膨脹、增加人民生活壓力。

這種人在白宮宴請富豪都來不及，怎麼會把民主黨拿來協商的窮人健保資金當一回事？

尤其代表民主黨去協商的舒默是川普手下敗將，今年三月就是舒默在最後一刻轉而支持共和黨提案，將政府運作資金延長至九月。

舒默低聲下氣的風格，早就引發黨內分歧，民主黨好感度在八月又跌到空前新低，只剩兩成多，連自己黨員都跑了，黨內領導群再不改朝換代，川普王朝可高枕無憂。

台灣的國民黨狀況有好很多嗎？根據「美麗島電子報」八月民調，國民黨好感度為三黨第一，但只有三成多，與執政的民進黨誤差在百分之四以內，仍處在若不「藍白合」就岌岌可危的狀態。所以，國民黨選新主席，究竟該選意識形態？或選擇「戰將」呢？

筆者不預測哪派黨主席候選人「更善戰」，或否定哪派年高德劭、資歷完整，然而，大罷免後，民間期盼國民黨轉型的聲浪相當大。國民黨選舉，不僅是黨內的事；猶如美國在野黨癱在地上，也不光是黨員的災難。

或許我們可從美國前副總統賀錦麗的新書中得到啟發：

第一，書中對於民主黨當時將連任與否交由老邁的拜登自行決定，有相當批評，然而那已是敗軍之將的事後諸葛；

第二，她原本競選搭檔是前運輸部長布塔朱吉，但礙於布塔朱吉的同志身分，退求其次選了知名度低的華茲。民主黨支持平權的論述當然沒錯，但賀錦麗看到美國社會種種偏見，想必有楚霸王過不了江的感嘆。

九月底《遠見》發布最新「台灣民心動向調查」，除了高達七成多民意希望優先處理經濟和物價問題；關於民進黨主導的七、八月兩波大罷免皆未過關，三成多的人認為主因是「希望社會穩定」、兩成多認為「缺乏正當性」、僅有一成多是想「表達對執政黨不滿」，這個「對執政黨不滿」能否轉化為「對在野黨滿意」？在美國，答案是否定的；在台灣，這次國民黨黨主席選舉就是關鍵。

國民黨已經歷多次總統大選敗選，眼下這兩年是能否與民進黨抗衡的最後機會，此次黨主席選舉無論是「穩健vs.改革」或「意識路線vs.實戰」的對決，萬一選錯人，美國民主黨就是榜樣。