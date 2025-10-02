民怨怎化為在野黨選票

在民主政治裡，選民的不滿理應是政黨輪替的燃料。但近來美國與台灣卻呈現出相似的弔詭：執政者支持度低迷，在野力量卻未見受惠。這不僅是政治學的難題，更是民主制度的警訊。

根據《紐約時報》九月民調，川普的支持度僅百分之四十三，不支持度為百分之五十四，但仍穩固掌握九成共和黨選民。同時，民主黨在國會選舉偏好上僅領先兩個百分點，與四月相差無幾。這意味著，即便川普在移民、媒體、治安等議題上被多數選民認為太過分，但支持度仍固若金湯。原因在於：方向獲得支持，手段令人反感。百分之五十四的選民支持驅逐非法移民；百分之五十一認為政府「大體上驅逐的是應驅逐的人」。選民寧可容忍「粗暴的總統」，也不願把票投給「可能不敢出手」的在野黨。

台灣亦是如此。台灣民意基金會九月民調顯示，賴清德總統滿意度僅約百分之卅八，不滿意度近百分之四十七；但國民黨支持度為百分之廿五點七，民眾黨則約百分之廿，與上月相比幾乎持平。民怨存在，卻未流向在野陣營。這在花蓮風災更顯鮮明：災後救難「鏟子超人」搶先一步，展現「快半拍」的效率，與中央政府「慢半拍」的遲疑形成強烈對比。輿論對政府救災遲緩的批評聲浪高漲，但批評並未自動化為反對黨的支持。原因很簡單：民眾看見的是民間的行動力，而不是政黨的制度解方。

這凸顯了當代民主的核心困境：價值正當性與執行可信度的落差。美國民主黨高舉人道與自由，但無法回應選民對秩序的焦慮。台灣在野黨熱中批判，卻缺乏類似「三個月能檢視、半年能兌現」的具體方案。當選民面對災害、詐騙、能源與低薪等問題時，他們需要的不是口號，而是能比「鏟子超人」更快的制度回應。

尤其，政治極化讓僵局更固化。美國九成共和黨人仍支持川普，台灣藍綠基本盤同樣死守。於是，中間選民決定一切，而他們尋求的不是激烈批判，而是可預期的秩序。美國百分之六十五的選民反對以政府關門作為談判槓桿；台灣在風災後也並未把矛頭完全轉向執政黨，而是普遍批評「政治口水太多、行動太慢」。

外交領域的民意震盪更說明「批判有效，替代無力」。美國對以巴戰事的態度在兩年內翻轉：二○二三年底百分之四十七同情以色列、百分之廿同情巴勒斯坦；如今則是百分之卅四對百分之卅五。這照理應對民主黨有利，卻未轉化為支持度。因外交價值認同，並不等於對在野黨治理能力的信任。台灣同樣如此，花蓮災後的批判雖直指中央，但在野黨沒能提出「制度化的救災快反方案」，讓選民看見可行的替代選擇。

因此，美台的民主政治都正陷入「反對能量足夠，但支持能量不足」的困境。這是一種否定式民主：選民確實不滿執政者，但在野黨無法讓人相信更有能力解決問題。結果是，執政者雖低迷，卻仍穩固；在野黨雖聲量高，卻無法轉化為政治紅利。

未來，民主的出路何在？答案不是更大聲的批判，而是更快速的責任政治。美國與台灣的在野黨，都需要把抽象價值轉化為霸氣又可檢驗的承諾：例如半年內降低房租漲幅、三個月內提升治安指數、六個月內建立救災ＳＯＰ等。唯有如此，才能把民怨轉化為選票。民眾真正信任的，不是誰批評得最尖銳，而是誰能在危機時刻快半拍。