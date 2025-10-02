聽新聞
中央究責能公允？

聯合報／ 紀情／家庭主婦（台北市）

馬太鞍堰塞湖災變，卓揆到災區時表示不是來究責的，但赴立院報告馬上改口必要的究責也要展開。筆者認為，本次事件兼具天災與人禍，確實該檢討究責，但又不禁想問，卓揆能公平公正處理嗎？

猶記得災變後，綠委群組貼出攻擊花蓮縣長徐榛蔚圖卡，建議政院釋出澄清且具殺傷力的消息，以利反擊；後又操作垂直避難的議題，矛頭仍是指向花蓮縣府。

殊不知，堰塞湖的形成及變化，中央機關不斷監控，應比地方更知悉事態嚴重性。中央事前未能提出具體有效的做法，事後把責任推得一乾二淨，竟還磨刀霍霍準備拿地方政府開刀，實難期究責能公允。

