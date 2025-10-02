聽新聞
妥善再利用 讓淤泥轉廢為寶

聯合報／ 游威耀／應用地質技師、新北市應用地質技師公會理事長（新北市）
花蓮光復鄉災後復原進行中，災民與志工持續清理家中的淤泥與垃圾。圖／聯合報系資料照片
花蓮光復鄉災後復原進行中，災民與志工持續清理家中的淤泥與垃圾。圖／聯合報系資料照片

此次馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，帶下來超多的淤泥，根據環管署初步研判，災區淤泥量可能超過十萬噸，而這些淤泥的堆置處理顯然是大問題。

馬太鞍溪上游是變質岩片岩區，以石英片岩和雲母石英片岩為主，石英片岩具有豐富的二氧化矽，而雲母石英片岩的雲母成份多為鉀、鋁、鎂、鐵、鋰等金屬的鋁矽酸鹽。淤泥大多直接來自於岩層解壓或滾動時，岩塊碰撞等物理風化而形成，原始成份保留較佳、較具肥力，可協助農土肥沃度之改善。再者，淤泥常混合砂、粉砂與黏土，組成很不均質，而黏滯的部分可能含有較多黏土礦物，具備可塑性，理論上有機會成為陶土原料。雖然現在和垃圾混在一起，若經過篩選處理，仍可再行利用，潛在的再利用方向有四：

首先，土壤改良與農業用途。淤泥含有細砂、粉砂、黏土等細顆粒，在先檢測重金屬與成分，避免造成農地汙染之後，若未受汙染，可以當做土壤改良劑，加入有機肥調整結構後即適合長期利用，與砂土混合後可增加保水性。若檢測出微量元素，有機會成為類似生產池上米或關山米的農地，能增加稻米風味和營養成分，馬太鞍溪的淤泥有潛力成為「沃土」。

其次，建材與工程再利用。淤泥可做為矽或鋁質的來源，篩選處理並經高溫燒成後，可加入參與水泥熟料製程。或是將淤泥經脫水、固化處理（加石灰、水泥固化劑）後，可做為道路基底或堤岸回填材料。亦可將淤泥高溫焙燒膨化，製成人工輕質骨材，用於綠建築。

再次，環境工程應用。在檢測與篩選處理後，淤泥可用於垃圾掩埋場覆蓋土，做為綠化植生介質，也可用於生態濕地營造或魚塭改良。

最後，則可用於資源化產品開發。處理過的淤泥若是質地均勻且富含黏土礦物，泥巴在加水後能塑形而不易裂，即可做為陶土之用，供在地文創、陶藝產業利用。

危機往往也是轉機，相關單位若能妥善規畫，積極招募廠商將這些淤泥處理再利用，淤泥也能變廢為寶。建議盡快評估其可行性並落實進行，既可解淤泥占地堆放之難題，亦可將部分收益協助災區重建工作。

