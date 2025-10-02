全面檢視韌性治理問題

近年來，台灣遭遇幾次天然災害，卻因中央與地方處置各行其是，致形成人禍的不幸，著實令人對國家建構「韌性社會」的能力大打折扣。此前台南因颱風預報不盡準確，遭受史無前例的風災，造成台南市區與鄉間民房屋頂被掀毀的慘狀。這些鄉間的民房，多是用木頭為支柱，頂多是磚造的矮房。

一般颱風呼嘯而過，縱使有災害，多半是輕微的門窗損壞；但當時台南鄉間遇上十七級的風速，民房被吹得掀掉屋頂。這些民房多由老夫老妻守護家園，在屋頂被颱風掀掉後，實在無能為力重蓋；就是蓋帆布，亦因體力不濟、爬不上屋梁，以致度過了將近一個月住「透天厝」的苦日子，台南市政府對民眾的苦楚竟不知所措。

再說花蓮馬太鞍堰塞湖溢流而致潰堤，肇致下游的光復鄉一夜之間成為水鄉澤國。內政部雖呼籲民眾就地登上自家屋頂「垂直避難」，殊不知光復鄉民被迫撤離後，仍有些老人未能在水患到來之前離開，甚至躲上屋頂也來不及，導致淹死在屋內的慘劇。那些又臭又髒的汙泥堆滿房間，清淤成為民眾重建家園的第一步。這次花蓮堰塞湖事件，至少暴露出下列問題：

首先，水患不僅在西部，東部亦有比土石流更嚴重的災害事件發生。所謂「全民韌性」訓練，不僅是戰爭時要有備戰的能力，面對大自然的危害也要有「迎戰」的能力。經由近半年來的經驗，殆可斷定政府比諸人民，「韌性」半斤八兩，都不及格。其次，氣候變遷帶來的天然災害，台灣民眾的戒心多不足夠。而一次又一次的災害，亦凸顯政府的「韌性治理」不僅不足，且很有問題；另外，政府與專家學者間的系統性協調溝通網路不足，亦是相當可慮的國安危機。

再者，中央與地方是夥伴關係，尤其面對天然災害，一切以救災為先、保命至上。然而幾次災難下來，卻看到中央與地方溝通不良，不是資源共享，而是資源分化和掌控，甚至互打口水戰；搶救不力錯失黃金時間。嗣後政府面對可能的天然災害，宜由下列途徑以為策進：

一、全面檢視國內的韌性治理問題，並由專家學者提出災害指引作為準繩。二、中央應由教育部、國科會、中研院等機關建立韌性治理的學者專家網路，一旦發生災難即可在最短時間內諮詢。三、地方應組編防災團隊，掌握地方民間資源，積極強化在地防災人力，「守望相助」的意義即在於結合人力。四、善用國軍和校園人力，以往救災得力於國軍的參與，在地的大學校院則是潛在人力；若重建能結合大學校院的「土木人力」，相信重建可以加快許多。

經由近年來的災難經驗，救難是一項艱鉅工程；若能善用人力資源、記取經驗並運用科學救難的途徑，方可將災害降至最低。