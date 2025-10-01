聚攏民意 對抗美黑道勒索行徑

繼近期巨大機械被美方指控「強迫勞動」，並扣押其產品及零組件後，美國商務部長盧特尼克又表示，將推動美台晶片產能「五五分」方案。面對這猶如黑道勒索的行徑，期盼我國經貿談判代表不要輕易屈服，應力求談判公開透明，讓各界共同思考因應對策，並聚攏民意對抗這個貪婪、無理、只在乎自己利益，且隨時可能變卦、翻臉的新形態經濟帝國主義。

自四月川普宣布「對等關稅」開始，全球除中、俄等少數國家外，各國幾乎均先後向美國示弱，捧著大把銀子赴美投資，如同向美帝朝貢。這景象猶如賈誼在《過秦論》中，一針見血地點出秦國如何逐步消滅六國的過程，「…天下諸侯已困矣…於是從散約解，爭割地而賂秦。秦有餘力而制其弊，追亡逐北，伏尸百萬，流血漂櫓。因利乘便，宰割天下，分裂河山，彊國請伏，弱國入朝」。當今各國不知團結抗美，而是爭先討好川普，讓美國可以像秦國一樣，對各國一一擊破，而坐收天下之利。如果賴政府對美國所提條件全盤接受的話，那台灣就將如同《過秦論》中的弱國入朝、任人宰割矣。

大約四十年前，美國就是陳映真筆下的「萬商帝君」，只是當時他們不是藉由關稅，而是透過龐大的跨國企業集團，針對原本經濟與科技實力相對弱勢的台灣，進行經濟殖民統治。在陳映真的小說裡，當時的美企擺出高高在上的嘴臉，對台灣進行無情掠奪，並對台灣員工施以無理壓榨。為何那時美企在台可成為「萬商帝君」呢？除我們經濟實力不如人之外，更重要的是當時面臨共產黨的威脅，基於「抗中保台」需求有求於老美，因此對美國霸道的行徑，只能一再退讓。

過了四十年後，台灣的經濟與科技實力已非當初的吳下阿蒙，惟賴政府仍高舉「抗中保台」大旗，自陷於「一面倒」的失衡處境，讓美國這個「萬商帝君」有機可乘，繼續對台灣進行無理的壓榨與掠奪。建議政府應師法韓國李在明總統敢於不全盤接受美國要求的作法，並改變過於親美抗中的國家路線，凝聚民意對美說不，否則有朝一日「台積電」真的變成「美積電」，那是我們該怪美國無情蠻橫？還是該怪自己太依賴美國呢？

如果台灣真失去了「護國神山」，那台灣不僅將成為經濟帝國的殖民地，更慘的是還將成為吳濁流筆下的「亞細亞的孤兒」。