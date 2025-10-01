護國神山被切半的隱憂

日前美國拋出台美晶片「五五分」的新合作構想，行政院副院長鄭麗君並赴美談判，經貿談判辦公室僅表示此為美方說法、不予評論、會審慎以對。美方說法看似強調「公平分擔、互利共榮」，但細究其背後意涵，卻讓台灣陷入關稅與產業戰略的雙重隱憂。晶片是台灣賴以維生的戰略資源，美國的五五分表面上是分擔風險，實際卻可能是分食利益；表面上是合作，卻更像是掠奪式的併吞。

首先，所謂「五五分」並不是產能或技術的自然分工，而是美國基於地緣政治需求所設計的「利益再分配」。台灣在晶片製造上具有世界領先的技術與規模，特別是先進製程，占據全球不可取代的位置。美國若要達到五五分，勢必要透過政策施壓、關稅談判，將台灣的投資與產能強行拉到美國本土。對台灣而言，這意味著原本集中、具規模經濟效益的產業優勢，將被削弱與分散。

其次，關稅問題更不容忽視。美國推動晶片合作的同時，勢必會調整相關稅制，要求台灣在出口晶片或零組件時接受新的稅率安排，甚至透過「技術換市場」的方式，把部分利潤留在美國境內。這將導致台灣企業成本上升，國際價格競爭力下降。同時，當台灣被綁在美國市場與稅制規範中，面對歐洲或亞洲其他市場，可能失去彈性調整的空間。久而久之，台灣晶片產業的外銷優勢，恐被慢慢侵蝕。

再者，從地緣政治角度觀察，美國的五五分並不是單純經濟考量，而是整體戰略布局的一環。不論是透過「晶片與科學法案」補貼，還是管制出口到中國的晶片，美國的核心目的都是確保自身在全球科技戰中居於主導地位。台灣若一味順從美國，等於接受自己成為「戰略附庸」。未來即便中國、歐盟或東南亞市場釋出更有吸引力的合作條件，台灣恐怕也難以擺脫美國設下的的枷鎖。

此外，台灣內部的產業結構也將受到衝擊。晶片產業是台灣護國神山。然而，若五五分真的落實，護國神山可能被硬生生切掉一半。上游設計、下游封測、甚至供應鏈的配套服務，恐怕都會因美國的政策拉攏而出現外移潮。當產業鏈被拆散，台灣的完整生態系統將受到破壞，長期而言，台灣的研發能量與創新力也會因此削弱。

更值得警惕的是，台灣政府是否具備足夠的談判能力來守護國家利益？過去在美牛、美豬議題上，台灣往往在「安全」與「盟友」的政治語言下退讓；如今晶片議題更攸關台灣的生存核心，若政府再次以「安全換利益」的心態處理，無異於將護國神山拱手讓人。

最後，台灣需正視一個殘酷現實：美國所謂的「合作」，多半是以自身利益為優先。真正能保護台灣的，不是五五分的假繁榮，而是台灣能否在國際上維持產業競爭力，並保有政策自主性。這意味台灣應加強自有研發，鞏固完整的供應鏈，同時與其他國際市場保持多元合作，避免被單一國家綁架。

總結來說，美國拋出的「台美晶片五五分」並非真正共贏，而是場精心設計的戰略再分配。台灣若不謹慎應對，將可能面臨產業外移、利潤流失、關稅受制與自主性喪失的多重風險。護國神山是台灣幾十年努力累積的成果，台灣必須守住這份優勢，否則一旦被「五五分」稀釋，再想重建恐怕就為時已晚。