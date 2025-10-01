高教最大問題 外行領導內行

十九世紀哲學家在撰寫大學理念時，鐵定無法想像，才不過兩世紀，大學教職員已被權力五花大綁，過著尊嚴與價值稀薄的社畜人生。

教師節剛過，不少大學老師忙著準備算點數做評鑑，點數太低被當掉可不是開玩笑，不升等、不續聘都在後面等著。從教學、研究、服務展開的各種指標無奇不有，須一一破關，集點卡才能蓋滿好寶寶章。

除了官方評鑑，還有學生評鑑。學期結束前學生給你打的分數過差，就跟被客訴沒兩樣，系主任會請你去喝咖啡。如果學生反應激烈一狀告到教育部，那就沒這麼簡單，被視為麻煩製造者可能從此黑掉。

雙十節兼心理健康日快到了，公務人員請假規則新增的假別「身心調適假」將上路，三天假算進事假，沒有新增，只是機關不得拒絕。教師能不能適用還在等教育部拍板。心理調適假來自賴總統說的「友善職場」，告訴軍公教「我知道你們會累」，心累就請假。

但給假跟友善是兩件事，不能混為一談。職場友不友善，能不能尊重工作者，更關鍵的是制度和管理者的心態。

一如大學教師被評鑑集點搞到壓力爆表，三天調適假有用嗎？元凶是廿年前大學法修法引進教學評鑑制度後，各校愈來愈走鐘的指標。現在要做的是修法，不是給給假就行了。

至於哲人們兩百年前倡議的「尊重學術自由與自治」，「尊重」在大學裡早已處處不存在，校長跟董事會說了算、無人可質疑的場景相當熟悉；主管決策就算遊走在法律邊緣也沒人敢拒絕配合；開放討論明明是為了找出最佳方案，結果扣你個不團結的大帽。

莫提學術自由，連言論自由的空間都快沒了。教師都如此，更別提職員，階級氛圍在一些大學相當明顯，自詡學術菁英之輩當上大主管後，忘了我是誰的大有人在。

教職已不是穩妥的工作，身心挑戰不亞於其他職場；職員被霸凌的風險一樣很高。大學裡最核心的尊重、討論、思辨集體消失中。法規的失當與主管機關的不知民間疾苦，更加速了這一切。

高教最大問題，始終來自外行領導內行，主事者不虛心、不求教、不察納雅言、不反思改進。偏偏還不斷要求孩子要從小學習這些素養，忘了最該打掉重練的其實是他們自己。