當教師從教室出走

聯合報／ 李祐宗／教師（澎縣馬公）

筆者擔任國中教師近卅年，歷經九年一貫的萌芽、周休二日的實施，以至小班化教學、差異化教學、分組合作教學，直到今日導入科技化教學。在教育現場，師生衝突、親師溝通問題、職場霸凌等問題，也較往年高出許多。

而今最令現場教師不堪其擾的莫過於「校事會議」，此乃因制度不完善造成家長濫訴的結果。教師受到投訴甚至告訴，縱使最終能證明清白，當事人卻早已在這冗長的等待煎熬中遍體鱗傷；以致許多原本滿懷教育理想的人望而卻步，正在現場的教師感嘆不如歸去，甚至叮囑自己的子女勿步上父母後塵。某高中有學生們在校園高掛布條抗議新任校長管理手機、還有學校學生集體在校長室門口發起「午餐起義」，學生「權利」已無限上綱。這股氛圍與風氣究竟是如何形成的？

教育乃國家之根本，教育高官們卻鮮少長期深耕基層，以致學校教育政策總是由非專業者領導專業者，產出許多不切實際、對教育毫無幫助、甚至是自相矛盾的政策。基層即便屢屢大聲疾呼，上位者依舊無動於衷。長此以往，部長換了又換，現場教師亦含恨歸去，百年大計變調。各級教育官員的任用制度實須檢討，以符合教育實務之需求。期待教育能在目前的黑暗中見到一絲曙光！

