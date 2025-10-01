解校園濫訴 尊重教師專業

自去年四月十七日教育部修正施行「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（校事會議的法源）、「校園霸凌防制準則」後，校園濫訴的議題隨即引發輿論質疑與校園動盪。其實在法規修正前，教育部不是沒有進行意見蒐集，卻未慎重參酌專業與實務意見。所以現今校園濫訴的問題，不在於是否該有「校事會議」，而是該制度是否具備足夠的專業底蘊與實務可操作性。

現今校園濫訴不僅在師生之間，更在學生之間，因社交技能與問題處理技巧皆不足而衍生的偏差、性平與霸凌，該等事件的濫訴問題也相當嚴重；除了學務單位應接不暇且疲於奔命外，若稍處理不慎，恐導致導師與學務人員被家長檢舉為不適任教師，而被迫進入校事會議接受調查。「公親變事主」的情況愈加嚴重，造成學務行政人力大逃亡。

近年教育部大舉修正諸多教育法規，就以上開「霸凌準則」與「資遣辦法」為例，何以在修法後才一年多，便面臨需再度修法的窘境？主因就在於去年的修法結果不符教育實務需要，更缺乏教育管教的專業底蘊，形成法令規定與管教實務脫離、主管機關與基層學校解離、教師人員與家長學生疏離的困境。

檢視法規內容，滿是生硬的法理思維，其所辦理的研習手冊裡充斥刑法條文與法院判決，諸如教育領域應有的兒童權利公約、國家親權主義、兒童及少年福利權益保障、學生偏差原因與輔導矯正、衝突修復式正義等內容卻付之闕如，無怪乎許多教育工作者認為校事會議有如校園法庭，調查人才庫是「校園偵查隊」。

學校是講求「倫理」之地，校園倫理是推動友善校園、處理師生或學生衝突的基礎，然而近年來在「法理思維」大舉進入校園之下，卻箝制綁架了校園倫理；部分調查人員無視教師對學生具有法定管教權的倫理衡量，卻僅以法理評斷教師的管教行為是否構成刑法之「行為故意」，此舉不但裂解教師的教育管教功能，更嚴重扼殺教師尊嚴。

再者，在處理學生校園霸凌事件中，原「霸凌準則」已規範並授權學校在疑似霸凌事件的三級處理過程中，可善用「修復式正義」；在去年的修法中卻刻意貶抑修復式正義，自創全球教育界首見的「調和」制度。若細看所謂調和制度的內容，卻又是援引處理勞資衝突的「勞動事件法」當做操作骨架，再不明就裡地竊用修復式正義之內涵，拼裝成為所謂調和制度。試想，把師生或學生衝突視為勞資衝突，合適嗎？

司法院釋字第七八四號解釋文，被視為保障各級學校學生人權的重要依據，諸多教育法規也援引該解釋文意旨進行修正。但在提升學生人權或尊重家長意見的同時，是否更要注意該解釋文裡重要的一段文字：「教師及學校之教育或管理措施，仍有其專業判斷餘地，法院及其他行政爭訟機關應予以較高之尊重，自不待言」。