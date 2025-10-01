一九二五年，北京公教大學成立預科，取名「輔仁社」，十月一日開學，或謂十月十日，至今一百年了。

公教就是天主教，大學直屬教廷。或許為了淡化宗教的色彩，兩年後改名為輔仁大學，校址在濤貝勒府，後來擴展到恭王府。創校的入學生只有廿三人，與興中會的創始會員相近，兩者分別對學界和政界的影響深遠，當非始料所能及。

輔仁社的社長英斂之先生，服膺曾子所言，「君子以文會友，以友輔仁」，因而命名。其子千里先生，以英語教學名世，抗戰期間飽受敵偽的迫害，不移其志；來台後曾任輔大副校長，作育英才無數。其孫若誠先生，一九四九年後留在大陸，成為戲劇大師；來台演出時，與我談起彼岸當局，不假辭色。由此可知，輔大創辦人的家風中，有「不屈」二字。

一九五二年，中共整頓高等院校，消滅了所有教會大學，輔大自不例外。我在北京師大的校園內，看到「原輔仁大學」的牌子，不勝滄桑之感。從一九二五年到一九五二年，輔大培養了一萬兩千多位學生，包括來台的翻譯名家吳炳鍾先生，以及文革受到凌辱的王光美女士。廿七年間，輔大迅速與北京大學、清華大學、燕京大學齊名，並稱「北平四大名校」，這是無限艱辛下，無數師生努力換來的。

一九六一年，輔大在台北復校。于斌校長接受杜誼華神父的建議，購妥新莊卅多公頃的農地，成為建校的基地。蔣介石總統聽聞輔大復校，讚為「奇蹟」；蔣夫人宋美齡女士，稍後應允擔任董事長，而且長達廿五年，多次出席畢業典禮，獻上溫暖的祝福，也受到熱烈的歡迎。很少人知道，當年校門口的天橋，是救國團主任蔣經國先生捐款修建的。于校長結下了善緣，受惠的是師生。

一九七○年代初期，輔大已因校園精美、設施完善而著稱。法學院的男生宿舍兩人一間，讓大家受寵若驚；各學院都有大型的圖書館和餐廳，處處鋪陳端麗，顯現雍容，學生的氣質自然變化，有聲於時。耶誕的夜晚，唱詩班在校內報佳音，高唱「萬暗中，光華射」，予人溫馨與聖潔之感，多年後仍縈繞心懷。

「光華」一詞當有二義，一為光芒，如佚名的〈卿雲歌〉：「日月光華，旦復旦兮」；一為光榮，如鮑照的〈擬古詩〉：「宗黨生光華，賓僕遠傾慕。」輔大的光華，來自質與量的拓展，以及優雅與繁榮的兼顧。法律系變成法律學院，商學院變成管理學院，家政系變成民生學院，理學院變成理工學院，看似預料中事，卻不知付出多少的人力與物力。

我在考試院時，建議國家考試的相關考科中，增列義大利語，因為輔大的外語學院已有義語系，義大利又身列七大工業國。輔大不但有歐豪年先生美術館，也有博物館學研究所，後者編制在織品服裝學院，益顯五彩繽紛。文學院各系已有近百年的歷史，在儒門淡薄的今日，仍然屹立不搖，難能可貴。傳播學院培育了許多著名的學者，以及新聞界、影視界、廣告界的人才，光彩奪目。藝術學院、教育學院和社會科學院，都為當年所無，亦為功利時代所缺，輔大的可敬在此。

毛治國院長告訴我，一所大學想要出類拔萃，就要成立醫學院。孫中山先生是醫師，在《心理建設》一書中，以十件事為例，證明知難行易，其中未包括醫學。為什麼？因為醫學是知難行難的。輔大明知其難，仍窮多年之力，先後成立了醫學院和大型醫院，嘉惠全校師生，以及新北市民，尤其是急重症患者，功德無量。如今，捷運開到校門口，醫院開在校園後，後者又強調「靈性關懷」，讓校歌中的兩句更接近事實了，那就是：吾校之魂，聖美善真！

在台灣畢業的廿多萬位校友，在校生活的兩萬多位師生，此時同沐百年的光華，請為校珍重，共譜璀璨的新章。