聽新聞
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／包容的民主

聯合報／ 林一平
李雷基斯（Romas Lileikis）。林一平／繪
李雷基斯（Romas Lileikis）。林一平／繪

九月底的花蓮豪雨成災，馬太鞍溪堰塞湖在廿三日下午因豪雨而溢潰，造成慘重傷亡。當全國為災民哀悼時，新聞卻充滿政客互相指責、中央地方推諉的畫面。這讓我想起立陶宛「對岸共和國」憲法第二條：「每個人在冬天都擁有熱水、暖氣和瓦片屋頂的權利。」一句話道出人民最卑微的請求，也映照出台灣民主的困境─爭吵太多，理解太少，全民受害。

「對岸共和國」是立陶宛維爾紐斯的一個藝術社區，一九九七年愚人節宣布「獨立」，並頒布由李雷基斯（Romas Lileikis）和切帕伊蒂斯起草的憲法。條文看似荒誕，卻蘊含深刻人文關懷─「每個人都有犯錯的權利」、「每個人都有不快樂的權利」、「每個人都有保持沉默的權利」、「每個人要為自己的自由負責」、「沒有人有暴力的權利」。

這些條文不是為了治理國家，而是提醒我們：人會犯錯、會軟弱，也有選擇信仰或沉默的自由；文明的底線，是拒絕暴力。

對照台灣現況，政治人物常沉溺於權力爭奪，以語言暴力將對手視為敵人，卻忘了民主的核心在於包容。民主不是零和遊戲，而是承認差異、尋求共存的過程。「不傑出的權利」、「不理解的權利」、「被誤解的權利」，都在挑戰現代政治對完美與名聲的執念。

台灣民主發展已四十年，制度日趨完備，政治文化卻仍待深化。我們有選舉制度，卻缺少尊重差異的雅量；有激烈辯論，卻少見理性對話。立法院衝突、媒體攻擊、網路仇恨，都顯示我們可能患上了「制度疲勞」─太相信程序和規則能解決一切，卻忘了民主最需要的，是像「對岸共和國」這樣包容的想像力。

「對岸共和國」用藝術重新想像政治，提醒我們民主需要持續的創造和重新發明；它不歌頌強者的競爭力，反而保護「無能」的權利，挑戰了現代政治對效率與成功的迷戀。真正的民主應該是讓弱者也能發聲的制度，而不是讓最會吵架的人獲勝。

這種幽默的「憲法」告訴我們：民主需要的不只是制度，更需要心靈層面的憲法─尊重、寬容與承認差異。這不是軟弱，而是力量；不是妥協，而是智慧。當政治人物願意承認不完美，社會才能接受不同意見，討論才可回歸理性。面對天災人禍，台灣需要的不是口水戰，而是行動與合作。民主的價值不在於誰的聲音更大，而在於能否照顧最弱勢的聲音。政治的目的，不是征服對手，而是讓每個人都能有尊嚴地生活。

台灣若要邁向成熟，必須從「對岸共和國」的幽默，讀懂嚴肅的啟示─沒有包容，憲法只剩空洞文字；沒有想像力，民主就會僵化成冰冷的程序。真正的民主不只需要完善的制度，更需要持續重新發明「政治」的可能性；唯有如此，台灣的民主才會真正強大。

（作者為前科技部代理部長）

馬太鞍溪 豪雨 網路 衝突 花蓮 堰塞湖

延伸閱讀

馬太鞍溪溢流災區待復原 花蓮光復鄉10/1停班課

花蓮堰塞湖洪災 澎湖志工團跨海支援救災重建

台北101點燈向鏟子超人致敬！ 送暖「全台和花蓮同在」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款達5億元 達標速度最快...基金會揭原因

相關新聞

科技．人文聯合講座／包容的民主

九月底的花蓮豪雨成災，馬太鞍溪堰塞湖在廿三日下午因豪雨而溢潰，造成慘重傷亡。當全國為災民哀悼時，新聞卻充滿政客互相指責、...

輔仁大學的百年光華

一九二五年，北京公教大學成立預科，取名「輔仁社」，十月一日開學，或謂十月十日，至今一百年了。

解校園濫訴 尊重教師專業

自去年四月十七日教育部修正施行「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（校事會議的法源）、「校園霸凌防制準則」後...

當教師從教室出走

筆者擔任國中教師近卅年，歷經九年一貫的萌芽、周休二日的實施，以至小班化教學、差異化教學、分組合作教學，直到今日導入科技化...

高教最大問題 外行領導內行

十九世紀哲學家在撰寫大學理念時，鐵定無法想像，才不過兩世紀，大學教職員已被權力五花大綁，過著尊嚴與價值稀薄的社畜人生。

護國神山被切半的隱憂

日前美國拋出台美晶片「五五分」的新合作構想，行政院副院長鄭麗君並赴美談判，經貿談判辦公室僅表示此為美方說法、不予評論、會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。