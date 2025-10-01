科技．人文聯合講座／包容的民主

九月底的花蓮豪雨成災，馬太鞍溪堰塞湖在廿三日下午因豪雨而溢潰，造成慘重傷亡。當全國為災民哀悼時，新聞卻充滿政客互相指責、中央地方推諉的畫面。這讓我想起立陶宛「對岸共和國」憲法第二條：「每個人在冬天都擁有熱水、暖氣和瓦片屋頂的權利。」一句話道出人民最卑微的請求，也映照出台灣民主的困境─爭吵太多，理解太少，全民受害。

「對岸共和國」是立陶宛維爾紐斯的一個藝術社區，一九九七年愚人節宣布「獨立」，並頒布由李雷基斯（Romas Lileikis）和切帕伊蒂斯起草的憲法。條文看似荒誕，卻蘊含深刻人文關懷─「每個人都有犯錯的權利」、「每個人都有不快樂的權利」、「每個人都有保持沉默的權利」、「每個人要為自己的自由負責」、「沒有人有暴力的權利」。

這些條文不是為了治理國家，而是提醒我們：人會犯錯、會軟弱，也有選擇信仰或沉默的自由；文明的底線，是拒絕暴力。

對照台灣現況，政治人物常沉溺於權力爭奪，以語言暴力將對手視為敵人，卻忘了民主的核心在於包容。民主不是零和遊戲，而是承認差異、尋求共存的過程。「不傑出的權利」、「不理解的權利」、「被誤解的權利」，都在挑戰現代政治對完美與名聲的執念。

台灣民主發展已四十年，制度日趨完備，政治文化卻仍待深化。我們有選舉制度，卻缺少尊重差異的雅量；有激烈辯論，卻少見理性對話。立法院衝突、媒體攻擊、網路仇恨，都顯示我們可能患上了「制度疲勞」─太相信程序和規則能解決一切，卻忘了民主最需要的，是像「對岸共和國」這樣包容的想像力。

「對岸共和國」用藝術重新想像政治，提醒我們民主需要持續的創造和重新發明；它不歌頌強者的競爭力，反而保護「無能」的權利，挑戰了現代政治對效率與成功的迷戀。真正的民主應該是讓弱者也能發聲的制度，而不是讓最會吵架的人獲勝。

這種幽默的「憲法」告訴我們：民主需要的不只是制度，更需要心靈層面的憲法─尊重、寬容與承認差異。這不是軟弱，而是力量；不是妥協，而是智慧。當政治人物願意承認不完美，社會才能接受不同意見，討論才可回歸理性。面對天災人禍，台灣需要的不是口水戰，而是行動與合作。民主的價值不在於誰的聲音更大，而在於能否照顧最弱勢的聲音。政治的目的，不是征服對手，而是讓每個人都能有尊嚴地生活。

台灣若要邁向成熟，必須從「對岸共和國」的幽默，讀懂嚴肅的啟示─沒有包容，憲法只剩空洞文字；沒有想像力，民主就會僵化成冰冷的程序。真正的民主不只需要完善的制度，更需要持續重新發明「政治」的可能性；唯有如此，台灣的民主才會真正強大。

（作者為前科技部代理部長）