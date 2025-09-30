聽新聞
百廢待興 別再趁災難做政治宣傳

聯合報／ 鄧豐洲／文史作家、傳統詩人（台南市）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉洪水淹沒，經過數日搜救仍有失蹤者未尋獲，各地滿是厚重的泥漿，增加搜救難度。除了動用軍方人力，各界亦紛紛響應救災及清理作業。光復鄉出現眾多的「鏟子超人」，顯示不分地域、熱心救災的民眾頗多，令人感動。

由於光復鄉街道上尚有大量垃圾，加上眾多人力及重型機具進入而顯得擁擠；此外，中央與地方的指揮系統未加以有效整合，使整體救災工作產生不少亂象。而一再出現錯誤的「溢流」警報，造成民眾恐懼、奔走逃命景象；又因人員未能有效調配而甚有閒置人力；清理機具不足、缺乏統籌單位，災民要恢復正常生活，目前看來仍處於百廢待興。

由此可見，救災工作手足無措，政府一再強調的「防衛韌性」根本不堪一擊。救災指揮分藍綠，未能站在同一陣線、迅速整合，實為一大缺失。一開始中央未能立即進入狀況、全權負責指揮，甚且推卸責任導致亂象。官員存著作秀心態卻缺少應變能力，致影響整理救災效率。

中央與地方應立即整合出一個統一的指揮所，統籌所有救災事宜；在權責分明下，對中央與地方各應負責的範圍作有效規畫，然後積極推動以爭取時效。救災不應分彼此，切勿趁災難作政治宣傳；請多點同理心，為受苦的災民著想，全力支援災區早日復原。

馬太鞍溪 堰塞湖 光復鄉 花蓮 洪水 鏟子超人 社會防衛韌性

