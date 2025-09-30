聽新聞
光復洪災 檢驗國軍韌性最佳時機

聯合報／ 張鐸／大學兼任副教授（高雄市）

花蓮光復鄉災情屆滿一周，災民抱怨政府搶救和重建工作慢半拍。賴總統下令國軍加派兵力，於中秋節前完成清淤，卓揆則說希望災民在十四天內恢復正常生活，中央與地方都承諾全力以赴。

這不禁令人想起當年美國卡崔娜颶風災害後，美國國防部動員超過二萬名海軍、海岸防衛隊、陸軍工兵部隊，進行搜尋救援、維持治安、架設臨時設施與醫療支援等任務；各州則派出超過五萬名國民警衛隊成員，是災後最主要的軍事救災人力，主要執行治安維持、防止搶劫、協助撤離、分送食物、醫療服務。美國軍方的投入讓救災發揮規模效應，成為最重要的救援力量。

我國國防部今年舉辦了城鎮韌性（全民防衛動員）演習，強調「落實動員準備、驗證動員效能」，強化地方政府對戰爭發生時的應變能力，並發揮中央及地方政府公務機關功能，確保戰時社會民生運作無虞。此次光復鄉災情不正是國防部驗證動員效能、強化地方政府對災難應變能力的最好機會？

但過去幾天災區指揮系統紊亂，除了中央與地方之爭，位於災區的中央前進協調所也僅由經濟部次長擔任總協調，與過往重大災害多由政務委員以上層級擔任總指揮作法顯有落差。賴清德總統也是至廿八日，才致電國防部長、下令增派兵力並希望在中秋節前完成清淤。

軍隊動員能力與戰力息息相關，國家在有需要時，能多快、多有效率地將軍隊與資源集中、投送到指定地點，對戰力有莫大影響，可惜此次未能從救災任務中看到太多國軍「韌性」；未來行政院災害防救辦公室年度災害防救演習，由全國廿二個直轄市、縣市採兩年一輪方式實施，恐繼續被美方批評是作戲。

花蓮 光復鄉 復原重建 國防部 地方政府 賴清德 國軍 演習

