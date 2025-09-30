聽新聞
救災3革新 避多頭馬車

聯合報／ 陳正承／電子業專業經理人（新北市）
圖／季青漫畫

花蓮光復鄉在洪災中遭受重創，中央與地方政府幾乎同時在光復糖廠設立前進指揮所，僅相隔三百公尺，再加上國軍亦進駐同地點設置指揮所，形成「三大腦」並行的局面。這樣的安排，表面上顯示政府高度重視與全力動員，在實務操作上卻引發「多頭馬車」的批評。

災難現場原本就需要高度協調與即時決策，一旦中央與地方各自為政，即便是出於善意，也可能導致資源重複投入、指令混亂，甚至因權責不清而延誤救援時機。這凸顯出台灣災防體系在中央與地方的權責分工上，仍存在灰色地帶與制度空缺。

事實上，災害防救法第十三條第二項「中央災害應變中心得視災情研判情況或聯繫需要，於地方災害應變中心或適當地點成立前進協調所，整合救災資源，協助地方政府執行救災事宜」，已賦予法源依據，目的在協助地方應對超過其承受能力的重大災難。

然光復鄉案例顯示，中央與地方對「協調」與「指揮」的定位仍存認知落差；縣政府認為自己是「現場主責指揮官」，中央則強調「跨部會統合資源」，但兩者在空間上過於接近、權責上又未充分界定，便容易讓外界解讀為「搶舞台」或「雙重指揮」，不僅影響災後重建效率，更損及民眾對政府的信任。顯見單靠法律條文不足夠，還需要更精細的制度設計與演練。

個人認為，改進的方向有三：首先，中央與地方應建立更明確的「分層負責」機制，地方首長身為現場指揮官，掌握第一線決策權；中央則以技術支援與跨部會整合為主責，避免與地方權限重疊。其二，應導入單一窗口協調平台，以資訊系統或聯合指揮平台取代多個實體指揮所，確保所有救援、資源調度指令，都能在同一管道即時流通，避免救災現場出現多重版本命令。第三，應強化中央地與方的聯合演練，讓各部會與地方單位在平時就能熟悉彼此的角色定位，當災難發生時即能順暢地合作，而不至於臨時倉促摸索。

洪災的殘酷教訓不應停留在「由誰主導」的爭議，而應推動改革使制度更成熟。唯有真正做到中央地方同心協力，才能避免救災資源陷入分散與重複的困境，讓災民獲得最及時而有效的援助，使救災不再淪為形式與權責的拉鋸。

