潛艦續造生變 軍購應兼顧國防自主

聯合報／ 郝至順／航太退休人士（台中市）

海鯤潛艦」研製案計畫負責人黃曙光請辭，加上由其引進潛艦團隊的舊部也一一離去，對國防科技自主發出相當警訊，也造成重大挫折，更凸顯與潛艦研製有關之人才技術、科技專業、專案管理、領導統御，均出現重重困難。首艘原型艦遲遲無法通過海試及相關驗證，後續六艘量產是繼續或叫停？國防部如何善後？又如何向國人交代？

近年因應區域安全情勢變化，美國多次呼籲台灣提高國防支出至ＧＤＰ的百分之三以上，我國政府因此編列超過一兆元的軍購特別預算。此舉在國內外均引發廣泛討論，支持者認為可提升防衛嚇阻力道，質疑者則憂心過度倚賴對美軍購，可能排擠其他國家發展所需預算。

中美兩國在南海與西太平洋持續軍事競爭，台灣地處戰略要衝，面臨複雜的安全挑戰與兩強壓力。在此背景下，台灣長期以來透過對美軍購維持國防能力。然而，如何在確保國防需求的同時亦兼顧財政穩健與自主研發？過往軍購曾有延遲交貨、價格偏高、私相授受、監督不周等情況，軍購需要徹底變革求新以避免重蹈覆轍。筆者建議在一兆元軍購特別預算中，以國防戰略需求為導向，分三大方向執行：

首先，提高軍人待遇。依據立法院通過之軍人待遇條例修正案，每年從預算中提列約六十億元，用於提高志願役人員待遇及福利，以提升國軍士氣與作戰意志。

其次，核心關鍵技術研發。從新一代戰機及潛艦研製案可以看出，所需之專業人才、技術、能量的不足是最大致命傷。每年從預算中提列約二五○億元，針對飛彈、艦艇、無人系統、感測器等高性能武器之核心關鍵技術，提供公私部門與科研機構研發經費，以提升國防科技自主能量。

第三，國防武器生產。每年從預算中提列約三五○億元，支持通過認證之國防裝備量產、提升技術能量，確保自主生產能力，並能持續供應國軍需求。

按七年計畫推動，可投入自主研發與生產，其餘則搭配年度預算用於必要之對美軍購。軍購支出應遵循「前帳未清、交易不續」原則；國防部應要求美方按合約履約交貨，如違約則應賠償或調整合約。政府應依據兩岸軍力評估與戰略需求自行決定軍購品項，美方得提供意見但不應強加，必要時台灣可分散風險採購非美系武器。所有軍購費用應納入台美雙邊貿易往來統計，符合政府會計與預算原則。

為確保戰時即時獲得後勤支援與器材補給，應積極爭取美方承諾供應先期數量武器並授權在台合作生產，並提供技術移轉與協助、建立長期後勤維修體系，以促進台灣軍工產業技術升級，甚至成為印太地區後勤維修主要基地。軍購預算審議及執行需嚴格監督、依法行政、公開透明，對民營企業與科研機構訂定必要之資格條件，防止不當利益輸送與營私舞弊，審計單位應適時查核；應協同外交、國防、國安等單位及軍工產業，並結合學界與法律專家組成堅強之談判團隊，以爭取最大國家利益。

「兵者，國之大事」，台灣面對嚴峻區域挑戰，強化國防自主與財政紀律，方能在強敵環伺下維持安全與國家尊嚴，避免淪為大國博弈之犧牲品。

黃曙光 潛艦 海鯤 國防 GDP 軍購特別預算 國軍 博弈

