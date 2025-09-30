關稅貿易戰 美中誰更有底氣

自川普四月宣布「解放日」關稅措施後，幾乎對所有國家的關稅稅率都有所提高。最新消息指出，美國商務部長盧特尼克稱美國下一步的貿易談判，台灣將是「大案子」，並表示美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動美台晶片產能「五五分」；此外，美國財長貝森特廿四日也再次點名台灣，指稱全球九成九的先進晶片都在台灣生產，是「最大單一風險」，就風險管理而言，應將產能分散至美國等其他國家。美國對台灣舞關稅利劍，但世人皆知最終目標仍在抑制中國。

各國企業為規避高關稅成本，紛紛提前布局並積極尋求美國以外的市場來分散風險。儘管當前關稅衝擊尚未完全展現，許多企業初期透過壓縮利潤吸收了部分成本，卻難以掩蓋中長期結構性挑戰。

調高關稅對消費選擇、勞動力市場和價格的傳導效應正逐步凸顯，許多工廠和公司將被迫提高產品售價。想避開持續依賴美國市場可能產生的倒閉潮，就必須積極拓展美國以外的市場。

川普發起關稅戰爭，項莊舞劍意在中國，但近年中國大陸在經濟、科技、創新、清潔能源全面崛起，已在五十多項關鍵技術上居於領先地位，美國僅主導七項，讓美國領導階層感到焦慮。川普應對中國崛起的總體戰略是築高牆、設置貿易障礙、推動脫鉤斷鏈，並企圖透過保護主義來讓美國再次偉大。今日的美國已失去了曾經的從容和自信。中美對抗，誰的底氣足誰就能撐得久，進而贏得最終的勝利。

儘管表面上增加了美國稅收，二○二五財政年度前九個月，關稅收入就超過一千四百億美元，也縮小了與部分國家和地區的貿易逆差，卻也對美國本土企業和消費造成重大影響。在關稅全面影響下，普通美國家庭每年將增加約二四○○美元的生活成本，形成通膨與實質購買力雙重壓力，因而反彈聲浪不斷，甚至可能影響到美國接下來的選舉。中國為減少對美國市場的依賴，去年對美國出口已從高峰期下降至一成五以下。

受到美方加徵關稅影響，今年上半年，中國與美國農產品進出口貿易額雙雙下滑，進口降幅顯著大於出口，幾乎接近停滯且已波及到美國農民；目前中國已順利從巴西、阿根廷、俄羅斯等地購入品質不差但價格更便宜的大豆、小麥和玉米。中國透過提高自給自足能力、積極推動進口來源多元化，並加強國際農業合作，即可取代原先由美國供應的農產品；反觀美國所生產的大量農產品，一時間無法找到規模與中國相當的替代市場，只能要求日韓及台灣等大量採購及實施補貼來緩解農民怒火，以穩住共和黨的核心支持者。

中國在關稅戰擁有對美巨大貿易順差（近三千億美元）、持有大量美國國債（去年中國持有的美國國債為七五九○億美元），以及掌控科技所需關鍵礦產─稀土等三張王牌，加上已成功轉移對美國市場的依賴；此次美國挑起的關稅貿易大戰，最終會實現美國再次偉大，還是讓中國變得偉大？答案且拭目以待。