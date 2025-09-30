盧特尼克戳破「親美」想像

美國商務部長盧特尼克拋出「晶片五五分」構想，直言台灣供應全球百分之九十五先進晶片對美國而言是「風險」，他並表示：若華府要持續保護台灣，台灣就必須協助美國完成製造自主化。這番話冷冷切切，把過去台灣社會慣常相信的「美國價值同盟」神話一刀斬破。原來美國的承諾，不是道義，不是民主價值，而是赤裸裸的利益交換。

盧特尼克毫不避諱指出：台灣距離美國九千英里，卻僅距離中國大陸八十英里，在高風險的地緣格局中，若產能集中在台灣，對美國就是危險。他的弦外之音是，除非美國自己擁有足夠產能，否則守護台灣只是空談。言下之意，保護台灣不是責任，而是要靠台灣付「晶片保護費」換來的選項。

過去我們談「矽盾」，相信台灣因不可替代而安全；如今美方的盤算卻是「矽盾太厚」反礙事，必須削薄、移轉才算合理。這不啻於提醒台灣，若還沉浸在「美國會無條件保護我們」的浪漫想像，那就正中華府下懷。因為一旦美國判定台灣總會讓步，便更沒理由付出額外代價來增強保障。

台灣長年自豪的晶片護國神話，正面臨史上最大挑戰。若大量先進製程移往美國，台灣的不可替代性將快速稀釋。屆時台灣從美方眼中的「關鍵資產」，恐怕會逐步淪為「可有可無的盟友」。

諷刺的是，台灣若順從，美方安全承諾可能反而下降；若拒絕，又可能被質疑不合作。兩面不是人，這正是台灣最危險的處境。更令人憂心的是，若台灣社會還在用情感去消化現實，只會強化華府的盤算：反正台灣會低頭，何必多費心？

因此，台灣不能再浪費時間在「親美」或「疑美」的情緒爭吵，而要採取務實、機動的對策。

首先，台灣必須死守核心製程技術與部分產能，這是生存底線。沒有這一層，台灣將徹底失去戰略價值。

其次，與美方互動要講清楚「技術換保障」的原則。任何產能或技術外移，都必須換來對等回饋，而非空洞承諾。軍售的加速、駐軍或演訓的深化、乃至國際組織上的實質支持，這些才是實打實的交換。若只是讓渡技術，換來泛泛的口頭承諾，無異於割地而不獲保障。

再者，台灣須學會「多線操作」。美國固然重要，但絕非唯一。與日、韓鞏固供應鏈合作，與歐盟形成材料與市場互補，都是必要選項。這不是所謂「離美」，而是確保台灣不會因單一依賴而被牽著鼻子走。

另一個更具爭議的問題是，台灣是否該考慮與北京建立最低限度的危機管控機制？這不等於妥協，而是避免誤判失控。當兩岸缺乏對話機制時，任何誤會都可能被外部力量利用。若台灣完全將命脈寄託於美國，就等於把自己的命運交給別人下注。至少在最低程度上，台灣應爭取自己的迴旋空間。

盧特尼克的言辭不啻是對台灣的一記當頭棒喝。當晶片被視為「保護費」，台灣必須誠實問自己，我們能付出多少，又能換回什麼？若答案模糊，最後恐怕只會是單方面的付出，卻沒有對等的保障。若我們仍抱持浪漫想像，把戰略籌碼當作廉價貨品，恐只能換來冰冷現實的回應。

台灣需要的不是情感上的「親美」自我安慰，而是價值務實與利益並重的平衡戰略，唯有如此，台灣才能在冷酷的國際遊戲中，維持自主與安全。